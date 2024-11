La permanenza di Dybala ha stravolto i piani della Roma, da lì è iniziata la crisi (Il Messaggero)

A De Rossi era stata prospettata un’altra situazione: puntare su Soulé portando avanti il 4-3-3 e completare il mercato con innesti più funzionali.

Il Messaggero svela cosa è accaduto alla Roma dopo che Paulo Dybala ha deciso di rifiutare un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita per restare nella capitale. Sarebbe stata questa la “causa” che ha portato poi alla crisi giallorossa. Crisi che ancora non si è attutita, anche se per la prima partita dopo la sosta delle nazionali, contro il Napoli, ci sarà un nuovo allenatore in panchina.

La permanenza di Dybala ha stravolto i piani della Roma

Il quotidiano nell’edizione odierna riporta:

Quando Dybala aveva deciso di restare, i piani tattici stavano cambiando, in peggio. Perché al di là del valore indiscutibile di Paulo, a De Rossi era stata prospettata un’altra situazione: puntare su Soulé portando avanti il 4-3-3 e con i soldi che la Roma avrebbe risparmiato e incassato, sarebbe stata completata la squadra con altri innesti più funzionali. Le liti continue tra De Rossi e Lina Souloukou, hanno fatto precipitare il tecnico, fino al licenziamento tronco. Il campionato è cominciato con il caso Dybala, un mercato da completare e le scrivanie che volavano in aria. La Roma ha faticato e la partenza è stata lentissima.

In casa Roma ne succedono di ogni. L’ultima grana che Juric deve affrontare è il giallo Dybala. Il tecnico giallorosso ha infatti anticipato in conferenza l’esclusione dell’argentino contro il Bologna. Scrive il Messaggero:

La settimana nera dell’argentino finisce nel peggiore di modi. Non è convocato per la fare col Bologna a causa di un problema muscolare. Ma l’attaccante è rimasto sorpreso dalle parole di Juric in conferenza stampa poiché il tecnico ha anticipato il forfait mentre il calciatore pensava di dover effettuare un provino nel primo pomeriggio che avrebbe stabilito se fosse stato il caso di rischiare o meno.

