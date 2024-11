Diego Forlán si dà al tennis, per davvero: parteciperà al doppio dell’Uruguay Open (La Faz)

L’ex attaccante di Manchester United, Atlético Madrid e Inter fa sul serio: «Chi mi vede giocare oggi vede un tennista, non un ex calciatore».

Diego Forlán, ex attaccante di Manchester United, Atlético Madrid e Inter, quarto con l’Uruguay ai Mondiali del 2010, “Miglior giocatore del torneo” con cinque gol, record condiviso con Thomas Müller e lo spagnolo David Villa, si è dato al tennis. Non per passione o hobby, ma per davvero, per professione.

Lo rivela la Faz. “Il suo nome compare nell’elenco dei giocatori dell’associazione professionistica Atp e viene menzionata anche la sua età (45 anni). Ma solo questo. Vittoria, partite completate, sconfitte, premi vinti. C’è zero in tutte le categorie. E ora arriva la barzelletta: il non tennista professionista Diego Forlán questa settimana farà il suo debutto in un torneo di tennis professionistico: a Montevideo all’Uruguay Open, un torneo della categoria inferiore Atp Challenger Tour, in doppio“.

Diego Forlán: «Chi mi vede giocare oggi vede un tennista, non un ex calciatore»

In Uruguay è addirittura diventato il testimonial del torneo. “Ci sono foto pubblicitarie che lo ritraggono insieme al compagno di doppio Federico Coria”.

Dopo aver concluso la sua carriera calcistica nel 2019, voleva solo giocare a tennis, ha detto Forlán alla rivista sportiva americana “The Athletic”. «Amo la competizione, la sfida, l’adrenalina e tutto il resto. Non pretendo di essere un buon giocatore. Ma chi mi vede giocare oggi vede un tennista, non un ex calciatore»

Chi lo ha visto giocare parla di “un gioco aggressivo da fondo campo che l’uruguaiano gioca secondo la tradizione sudamericana sulla terra battuta. Come il suo idolo Nadal, è destrorso, ma gioca a tennis con la sinistra e con entrambe le mani con il rovescio. Ora ha imparato a giocare con più pazienza“.

