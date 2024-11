Di Marzio: «Buongiorno dal vivo è impressionante. Potrà valere 80 milioni»

«Può diventare anche una colonna della Nazionale, lo volevano anche Inter e Atalanta»

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Tmw a margine del premio ‘La Clessidra‘ ad Anghiari, in provincia di Arezzo, commentando: «Vincere qualcosa rappresenta sempre un’emozione. La clessidra tra l’altro è un emoticon che uso spesso sui social per una trattativa che sta per chiudersi. Speriamo sia benaugurante!».

Di Marzio: «Buongiorno, che colpo per il Napoli. Visto dal vivo è impressionante»

Tra i tanti temi affrontati, Di Marzio ha parlato del miglior mercato estivo, dichiarando che Fiorentina e Lazio sono quelle che stanno dando risposte sorprendenti rispetto alle previsioni: «Mi aspettavo meno la Lazio a un livello così alto: hanno vissuto un’estate turbolenta con l’addio di Tudor e l’arrivo di Baroni che era accreditato da pochi su quel livello. C’è stata una rivoluzione e sono arrivati tanti giocatori di non primissima fascia che però sono stati valorizzati. E poi penso il Napoli, che doveva rifondare e non solo ricostruire. Domenica ho visto dal vivo Buongiorno ed è impressionante. E poi McTominay, Lukaku… Sono acquisti importanti come peso specifico, tant’è che dal decimo posto sono primi in classifica alla pausa».

Secondo lui quindi, il miglior colpo in assoluto dell’estate è stato quello degli azzurri: «Io dico Buongiorno. È riuscito a cambiare completamente un reparto, il Napoli dal punto di vista difensivo ha raggiunto livelli altissimi, con il solo inserimento di un giocatore, oltre che dell’allenatore. Può diventare anche una colonna della Nazionale, il trasferimento è stato particolare: lo volevano anche Inter e Atalanta, ma non sapeva se partire… Vero che lo hanno pagato tanto ma tra qualche anno può valere 80 milioni».

Kean: «Con la Fiorentina sta finalmente emergendo»

Su Kean che è approdato alla Fiorentina di recente e si sta togliendo ottime soddisfazioni: “Ottimo colpo, aveva bisogno di giocare con continuità e togliersi l’etichetta di eterno incompiuto. Rimanendo alla Juventus probabilmente non sarebbe riuscito a emergere, avendo davanti Vlahovic e in un sistema di gioco a una punta. Sarebbe rimasto alternativa, la Fiorentina ha creduto in lui ed è stata molto rapida. C’era anche il Bologna che lo voleva e chissà che oggi non si stiano un po’ pentendo… Per la giovane età e la capacità di finalizzare può essere un patrimonio sia della Fiorentina che della Nazionale. Però dico anche Retegui: la velocità di esecuzione dell’Atalanta per sostituire Scamacca è stata un capolavoro. Da gennaio, febbraio o quando sarà, per Gasperini sarà un bel problema“.

Un vice-Kean per la Fiorentina?: «Serve, se consideri Beltran trequartista non ce l’hai se non Kouame, che può farlo ma ha caratteristiche diverse. Per uno come Lucca servirebbe un investimento mica da ridere: la bottega è cara e non credo abbiano intenzione di vendere a gennaio, non sarebbe un bel segnale privarsene. E su Djuric bisogna capire, il Monza è in grande difficoltà e deve pensare più a salvarsi che non a vendere un potenziale aiuto per farlo. Magari qualcosa all’estero, una giovane alternativa».

Un nome caldo per le big per il mercato di gennaio: «Forse l’Inter è l’unica che, se non avrà contrattempi, ha poco da fare, avendo già le coppie giuste in ogni ruolo. Dragusin può essere una soluzione sia per il Napoli che la Juventus, anche se il Tottenham non vorrebbe farlo partire in prestito. A gennaio servono giocatori pronti e uno come lui può rappresentare un investimento sicuro».

Calciomercato: «Vlahovic contratto da urlo; Frendrup è da top club»

Su Vlahovic: «Ha un contratto molto oneroso. Oggi sfiora i 12 milioni netti, e sono 24-25 lordi, ingaggio molto importante che la Juventus proverà a impostare su altre basi. Ci sta però che il giocatore dica di no, vedremo se troveranno una soluzione per un nuovo accordo o se a giugno cercheranno di cederlo. Se lui però parte da quella richiesta d’ingaggio non è facile trovare il compratore, se non dovesse fare 25-30 gol. Spero che la Juventus trovi il compromesso giusto, hanno investito tanto su di lui e penso che Vlahovic abbia un sentimento di riconoscenza verso un club che l’ha aspettato anche quando non segnava con continuità».

Su Frendrup: «Secondo me è da top club, che sia Milan o Premier. Ha caratteristiche proprio da Premier League. Però il Genoa è sotto accusa già dallo scorso gennaio per le cessioni dei vari Dragusin, Gudmundsson, Retegui e Martinez. Non vorrei essere nei panni di Gilardino se gli tolgono anche Frendrup. Mi auguro per lui che rimanga».

