De Zerbi ha sempre cercato di proporre un calcio divertente, ma a Marsiglia ancora non si è visto (So Foot)

Il Marsiglia fa un possesso palla che serve più a limitare i rischi che a crearli e il divertimento promesso dall’allenatore fatica a vedersi.

Arrivano i primi detrattori di De Zerbi in Francia. A scrivere prima di tutti di qualche dubbio sull’ex Brighton è So Foot. Con il suo Marsiglia è terzo in Ligue 1, a nove punti dal Psg primo. Nulla di allarmante, è terzo al primo anno nel suo nuovo club. Ma “il pubblico del Marsiglia a volte si spazientisce davanti al possesso palla che serve più a limitare i rischi che a crearli e il divertimento auspicato dall’allenatore in tutti i suoi ex club non c’è ancora”.

Dopo la pesante sconfitta contro l’Auxerre (1-3) , l’italiano ha mostrato il lato vulcanico della sua personalità. Fatto sta che la Ligue 1, che all’estero sembra un campionato “passeggiata”, rimane invece un complicato enigma da decifrare.

Il divertimento promesso da De Zerbi al Vélodrome ancora non si è visto

“Prima di lui, diversi allenatori stranieri hanno dovuto svolgere un apprendistato, che non sempre ha avuto successo. Jorge Sampaoli lo può testimoniare visto che è stato costretto a scambiare il suo gioco ultra energico con fasi molto più tranquille per evitare che la sua squadra si lasciasse prendere alle spalle“.

E ancora:

“Come Jorge Sampaoli o Roberto De Zerbi, Francesco Farioli, allenatore del Nizza nella stagione 2023-2024, è arrivato con l’etichetta di tecnico entusiasmante e ha lasciato molti spettatori con la sensazione di amaro in bocca. Il Nizza ha segnato solo 1,18 gol a partita in Ligue 1, l’Ajax Amsterdam dello stesso Farioli è oggi a 2,27 gol a partita in Eredivisie, campionato più aperto. Anche Paulo Fonseca ha dovuto scervellarsi per smettere di attaccare invano e permettere al suo Lille di lasciare un segno nella storia recente del Paese“.

Insomma, chi arriva in Francia con l’idea di stravolgere il calcio francese deve ricredersi. “Ovunque sia andato, Roberto De Zerbi ha cercato di proporre un calcio divertente, ma in Francia non si è ancora visto“. La squadra di De Zerbi “è solo settima in zona offensiva e decima in quella avversaria“.

Non è una bocciatura completa del Marsiglia. La squadra ha pur sempre segnato 24 gol segnati in 11 partite, ma il punto è che “non soddisfa ancora i requisiti promessi con l’arrivo del nuovo allenatore“.

