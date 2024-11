A San Siro contro l’Inter le prime novità. Kvara è apparso isolato ed è una situazione a cui porre rimedio.

Conte vara la fase 2 del Napoli: ritocco al modulo, più spregiudicato magari con Neres (Repubblica)

Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica:

Conte ha già detto in pubblico di non avere nulla da rimproverare alla squadra e lo ripeterà nello spogliatoio, dando il via a quella che può essere etichettata come la “Fase 2” della stagione azzurra.

Anche Kvara è apparso isolato ed è una situazione a cui porre rimedio. La “Fase 2” servirà al Napoli per diventare più spregiudicato, magari con Neres e qualche ritocco al modulo. A San Siro le prime novità.

Conte: «Non dobbiamo vergognarci di considerare l’Atalanta un punto di riferimento»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Si vince e si perde tutti insieme, i tifosi hanno accolto l’appello e hanno applaudito alla fine della partita.

«Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera, ci sono situazioni, episodi che hanno fatto la differenza in cui possiamo fare di più. Però niente da dire dal punto di vista dell’impegno. Abbiamo dovuto fare gara in cui abbiamo giocato alti, di pressione, abbiamo speso tanto a livello di energie, c’è poco da rimproverare ai ragazzi. Finora abbiamo fatto non bene ma benissimo. L’Atalanta è una squadra che in questo momento è più forte rispetto a noi, non lo dicevo per mettere le mani avanti, solo perché analizzo e valuto le situazioni, una squadra che da tanta anni sta facendo un percorso, gioca sempre in Champions, ha vinto l’Europa League battendo l’imbattuto Leverkusen, ha una rosa strutturata in maniera tale che deve far paura a tutti, con un ottimo allenatore. Dobbiamo prendere questo tipo di partite, prenderle, valutarle, fanno parte di un percorso. Loro in Champions, noi decimi, sono già strutturati in tutto e per tutto. Con un allenatore che è lì da tanti anni, ogni anno mettono sempre mattoni. Non ci dobbiamo vergognare se pensiamo che in questo momento possono essere un punto di riferimento per noi».

I duelli persi da Lukaku

«C’erano situazioni preparate. Quando vai a duello uomo contro uomo, sappiamo che sono molto forti. Noi le azioni le abbiamo sviluppate, è mancato l’ultimo passaggio, il tiro preciso, cosa che invece l’Atalanta ha avuto. Anche noi siamo andati uomo contro uomo per non farli sviluppare. Sono stati più bravi in alcune situazioni, in alcuni duelli, ma la situazione è stata molto equilibrata».

