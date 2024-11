Champions, tifoso del Bayern muore sugli spalti. La Sudkurve in silenzio per tutta la partita: “La vita viene prima”

Impressionanti le immagini della barella che passava sulle teste degli altri spettatori. Nemmeno il gol di Musiala è stato festeggiato sugli spalti

Durante la festa di Champions League tra Bayern Monaco e Benfica (1-0 per i bavaresi), una tragedia ha spezzato il clima di gioia sugli spalti. Purtroppo un tifoso tedesco è stato colto da un attacco di cuore. Ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Da quel momento, gli spalti del Bayern hanno smesso di incitare la squadra. Lo shock per la perdita è stato troppo forte.

Ne ha parlato la Bild che ha sottolineato come “l’intera Sudkurve ha interrotto i canti e ha deciso di ritirata tutti gli striscioni e le bandiere“.

Lutto in Champions durante Bayern-Benfica, Kompany: «Difficile parlare di calcio»

Impressionante l’immagine della barella sulla quale gli steward addetti all’assistenza e al soccorso hanno caricato il sostenitore dei bavaresi dopo avergli prestato le prime cure: passava sulle teste degli altri spettatori, con tutta la difficoltà da parte degli operatori a districarsi tra la folla e a scendere lungo le scale per guadagnare la prima uscita disponibile per portare l’uomo in ambulanza.

Bayern fans at the Südkurve have been silent from the third minute due to a medical emergency. Several paramedics were treating a spectator [📸 @BILD] pic.twitter.com/0bPdHHtSFI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 6, 2024

Un dramma che ha coinvolto anche chi era in campo. Dopo il match, l’allenatore del Bayern ha voluto esprimere il suo cordoglio. «Difficile parlare di calcio in questo momento. Dopo la partita non abbiamo festeggiato come al solito. Naturalmente, i ragazzi non se ne sono accorti fino a dopo la partita. Speriamo sempre che i nostri e tutti i fan tornino a casa sani e salvi. Purtroppo oggi non è stato così». Nemmeno il gol di Musiala è stato festeggiato sugli spalti

Durante la partita, una nota è arrivata anche dal settore più ‘caldo’ della tifoseria bavarese: “Non ci sarà il solito sostegno alla squadra a causa di quanto accaduto sulle tribune dello stadio – è la riflessione condivisa dai sostenitori -. La vita viene prima dello sport“.

Il club, una volta terminata la partita, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia dell’uomo attraverso un comunicato:

“Nella partita di Champions League contro il Benfica, la vittoria per 1-0 del Bayern è stata oscurata da una triste circostanza. Un’emergenza medica negli stand dell’Allianz Arena ha gettato un’ombra sul gioco fin dall’inizio. Per considerazione, la Sudkurve si è astenuta dal solito sostegno alla sua squadra e il club ha anche dirotto la copertura della partita. Circa un’ora dopo il fischio finale, i campioni tedeschi hanno ricevuto la triste notizia che il tifoso era morto sulla strada per l’ospedale. Il Bayern è in lutto con i parenti del tifoso“.

