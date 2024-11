Champions, dove vedere Atalanta e Inter in streaming e tv

In campo per la Champions oggi anche Psg, Barcellona, Bayern Monaco. Due incontro in programma alle 18.45 e gli altri alle 21

Si torna in campo in Europa con la quarta giornata della Champions League. Dopo i clamorosi risultati di ieri, con il Milan che ha stesso il Real Madrid e lo Sporting che ha rifilato un poker a Guardiola, oggi scendono si disputano nove incontri. La Juve ha pareggiato 1-1 col Lille e il Bologna perso con il Monaco, oggi toccherò ad Atalanta e Inter affrontare Stoccarda e Arsenal

La massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Solo la gara dell’Inter andrà su Prime Video.

Le partite di Champions di mercoledì 6 novembre

16.30 Europa League Besiktas-Malmoe (Sky Sport Calcio)

18.45 CL Bruges-Aston Villa (Sky Sport 253)

18.45 CL Shakhtar-Young Boys (Sky Sport 254)

18.45 Diretta gol Champions League (Sky Sport Uno)

21.00 CL Inter-Arsenal (Prime Video)

21.00 CL Stoccarda-Atalanta (Sky Sport Uno)

21.00 CL Psg-Atletico Madrid (Sly Sport 253 e Tv8)

21.00 CL Bayern-Benfica (Sky Sport 254)

21.00 CL Stella Rossa-Barcellona (Sky Sport 255)

21.00 CL Feyenoord-Salisburgo (Sky Sport 256)

21.00 CL Sparta Praga-Brest (Sky Sport 257)

Diretta gol Champions League (Sky Sport 251)

