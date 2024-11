A Sky Sport: «Sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore da Chiellini, che forse era più ruvido».

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha commentato la prestazione di Alessandro Buongiorno in Inter-Napoli; il difensore azzurro sta rispettando le alte aspettative che gli azzurri avevano riposto su di lui, tanto da meritarsi anche la convocazione in nazionale.

Caressa: «Buongiorno è il difensore italiano che più è cresciuto dai tempi di Chiellini»

A Sky Sport Caressa ha commentato:

«Buongiorno mi sembra il difensore italiano più cresciuto in assoluto. E’ dai tempi di Chiellini che non ne vedevo uno così sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore; Chiellini forse era più ruvido».

Il difensore del Napoli: «Il ritorno dalla sosta può essere una trappola e dobbiamo essere concentrati»

«E’ un campionato durissimo, dobbiamo lavorare giorno per giorno con questo spirito. Ci godiamo questo primato, però dobbiamo essere pronti quando torneremo dalla sosta. Può essere una trappola e dobbiamo essere concentrati».

Dopo la sconfitta contro l’Alatanta:

«Sapevamo che contro l’Atalanta sarebbe stata una partita difficile, hanno giocatori fortissimi che possono competere ad alti livelli e ti possono far male e tu devi sapere che ci sono anche altre squadre, altri attaccanti, altri giocatori. Perdendo 3-0 è ovvio che potessimo fare meglio la fase difensiva, ma c’è anche un avversario e bisogna tener conto di quello».

«Ci sono avversari che ci studiano e avversari che difendono. Noi cerchiamo di preparare la partita e di attaccare al meglio. Alle volte le giocate ti riescono meglio e altre meno bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Fa parte del percorso, ci sta commettere errori. Dobbiamo lavorare e migliorare».

ilnapolista © riproduzione riservata