Gazzetta: ufficialmente la Turchia esclude lesioni ma il calciatore ha cominciato un trattamento per il problema all’inguine. Rientra mercoledì

Calhanoglu resta in Turchia da infortunato, l’Inter è preoccupata

Le Nazionali sono un buco nero. I club perdono i calciatori, non li ritrovano più. Nemmeno quando si infortunano. È il caso dell’Inter e di Calhanoglu che l’altra sera è uscito all’intervallo per un riacutizzarsi di un dolore alla coscia già infortunata. E le notizie che arrivano dalla Turchia non sono chiare: pare che non sia nulla di grave però il calciatore ha cominciato un trattamento e la federazione turca non lo libera.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Una data di rientro c’è, ma non è quella che si aspettavano all’Inter. Perché Hakan Calhanoglu al momento rimane in Turchia con la sua nazionale, anche da infortunato. Anche se domani sera non giocherà nella sfida di Nations League con il Montenegro, anche se in viale della Liberazione ieri si sono mossi da subito, attivando i contatti con la federcalcio turca per organizzare un ritorno anticipato in Italia. Nulla di fatto: a meno di colpi di scena, l’Inter potrà rivedere Calha — e ricontrollare la situazione con nuovi esami — solo da mercoledì in poi, come previsto prima che il giocatore si infortunasse.

Calhanoglu, gli esami strumentali avrebbero escluso un problema grave

Dagli esami strumentali di ieri mattina, ai quali Calhanoglu si è sottoposto ovviamente in Turchia, non sarebbe emerso un quadro grave. La zona in cui Hakan ha sentito dolore è la stessa che lo aveva costretto a uscire dopo 12 minuti della partita in casa della Roma il 20 ottobre scorso, e a saltare le gare con Young Boys, Juve ed Empoli — da qui nasce comprensibilmente la preoccupazione del club nerazzurro, che temeva una ricaduta — ma la risonanza di ieri non ha evidenziato lesioni. Un problema comunque c’è, e lo conferma anche quanto comunicato dalla federcalcio turca ieri sera: “Il capitano Hakan Calhanoglu ha iniziato le terapie per il trattamento del problema all’inguine e non ha preso parte all’allenamento”. Proprio per questo, in casa interista avrebbero voluto programmare nuove visite e piani di recupero già a partire da oggi: l’idea dello staff medico è di sottoporre Calhanoglu a un supplemento di esami, per poi valutare il da farsi insieme con Inzaghi e i suoi collaboratori. Tutto rimandato, pare.

ilnapolista © riproduzione riservata