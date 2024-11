Blatter: «Ho creato un mostro, prima la Fifa era povera. In Sudafrica nel 2010 abbiamo iniziato a fare i soldi»

L’intervista su Watson: «Quando Infantino divenne presidente nel 2016, la macchina da soldi era già in funzione. Ora lui la sta riscaldando sempre di più»

A 88 anni, Sepp Blatter non risparmia dure critiche contro Infantino e quella che fu la sua Fifa. Durante un’intervista al media svizzero Watson, ha approfittato per commentare i recenti sviluppi di questo sport. L’ex presidente Fifa considera “una farsa” l’attribuzione dei Mondiali del 2030 (Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay, Paraguay) e 2034 (Arabia Saudita).

Blatter: «Quando Infantino divenne presidente, la macchina da soldi era già in funzione»

La Fifa di Gianni Infantino assegnerà due Mondiali contemporaneamente: l’edizione 2030 dovrà essere divisa da sei paesi, l’edizione 2034 sarà assegnata allo stato ingiusto dell’Arabia Saudita.

«È una farsa. La cosa strana è anche che il congresso straordinario per la doppia assegnazione dei Mondiali 2030 e 2034 a Zurigo si svolgerà solo virtualmente. Immaginatelo. Quindi il corpo elettorale non si riunisce fisicamente».

Perché?

«Infantino vuole poter controllare tutto. Non può esserci una “Notte dei Lunghi Coltelli” come questa. Inoltre non è possibile alzarsi e parlare al congresso stesso. Lo prevedo già: poiché il congresso è virtuale, il direttore decide chi ha la possibilità di parlare».

La Fifa punta sempre più sul denaro. Blatter stesso ha contribuito a questa fame di denraro. È stato sotto la tua guida che la Fifa ha iniziato a guadagnare un sacco di soldi con sponsor come la Coca-Cola.

«Il mio predecessore Havelange mi ha detto, dopo la Coppa del Mondo in Sudafrica, dove la Fifa ha guadagnato soldi veri per la prima volta, che avevo creato un mostro».

Aveva ragione?

«Si. Ho creato un mostro. La Fifa era povera quando ho iniziato come direttore dei programmi di sviluppo nel 1975. Gli sponsor come Adidas non hanno pagavano, hanno solo regalato palloni e maglie. Il primo accordo di sponsorizzazione che effettivamente ha fruttato soldi è stato con Coca-Cola nel 1976. Poi è arrivata la televisione pubblica, che improvvisamente ha permesso la pubblicità. Il calcio è diventato un super prodotto per la televisione, un super show che poteva essere venduto per un sacco di soldi. La prima Coppa del Mondo che ha davvero fruttato è stata la Coppa del Mondo del 2010 in Sudafrica. Quando Infantino divenne presidente nel 2016, sedeva in una posizione comoda e la macchina da soldi era in funzione. Ora la sta riscaldando sempre di più».

Fino a quando può durare?

«Stiamo assistendo al tutto esaurito del calcio. Prendiamo la Uefa. C’era una volta una coppa per i campioni, una per i vincitori delle coppe e un’altra per altre città. Oggi c’è una Champions League con 36 squadre, un’Europa League con 36, una Conference League con 36. E poi c’è la Nations League. E alla prossima Coppa del Mondo, nel 2026, prendono già parte 48 paesi, ovvero quasi un quarto di tutti i paesi membri della Fifa. Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club Fifa con 32 squadre a partire dal 2025. Tutti applaudono perché ci sono un sacco di soldi. Ma questa eccessiva saturazione porta a una perdita di interesse per il calcio, lo noto in me stesso».

Blatter odia il calcio?

«Hai così tante partite che non sai più cosa guardare. E devi pagare per la maggior parte. Recentemente ho notato durante la partita tra Real Madrid e Milan che le due squadre avevano la stessa pubblicità sul petto. Una compagnia aerea degli Emirati. Gli sponsor una volta si chiamavano Nike o Adidas, che erano aziende legate allo sport. Ma adesso? Alcuni mesi fa la Fifa ha concluso un accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera saudita Aramco».

Dove sta andando il calcio secondo Blatter:

«Le cose stanno andando nella direzione sbagliata quasi ovunque in questo momento. I biglietti allo stadio costano sempre di più. Con la crescente commercializzazione c’è più violenza a tutti i livelli, dentro e fuori dal campo. Invece di restare quello che era, un bene socio-culturale, un luogo dove si impara a vincere ma anche a perdere, il calcio sta diventando sempre più un campo di battaglia a tutti gli effetti».

Come è successo?

«Troppi soldi, troppe partite. I giocatori guadagnano sempre di più, ma con i soldi arriva anche la pressione. Si infortunano molto più spesso perché i periodi di recupero sono troppo brevi. C’è anche troppa tecnologia, con fuorigioco, gol o falli. A decidere non è più l’arbitro, ma la televisione. Sottolineo però una cosa positiva: la promozione del calcio femminile negli ultimi 40 anni».

La soluzione secondo Blatter:

«Dobbiamo garantire che il calcio diventi di nuovo più umano. Dobbiamo iniziare a stabilire dei limiti. Già a livello dei club, le competizioni per club. Occorre ridurre il numero delle partite, dei tornei e gli stipendi dei giocatori, come avviene negli Stati Uniti».

