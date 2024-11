A Netweek Sport: «La società propone uno stipendio da 5 milioni + 1 milione di bonus e una clausola di 130 milioni. Il georgiano vuole 8 milioni con un ingaggio a salire che arrivi a 12 e una clausola da 80 milioni».

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato della situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia col Napoli a Netweek Sport.

Bargiggia: «Non penso che Kvaratskhelia rinnoverà col Napoli, c’è troppa distanza tra le parti»

Bargiggia riassume la situazione del calciatore georgiano con gli azzurri:

«All’inizio del mese c’è stato un incontro tra il Napoli e l’entourage di Kvaratskhelia. Al momento le parti sono molto distanti e se dovessi sbilanciarmi, direi che l’attaccante non rinnoverà. Guadagna 1.5 milioni a stagione. Il Napoli gli ha proposto il rinnovo di altri quattro anni. La proposta è una base fissa pari a 5 milioni + 1 milione di bonus. Inoltre, la società vorrebbe inserire una clausola rescissoria pari a 130 milioni. Kvara chiede 8 milioni con un ingaggio a salire che arrivi a 12 milioni. L’entourage chiede una clausola da 80 milioni».

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Una nuova vita sospesa tra le rincorse del mediano e i gol del bomber: 5, finora, in dodici giornate, con 2 assist. Non un carnet super ricco, ma comunque sufficiente a inquadrarlo come il capocannoniere della squadra. Contro l’Inter ha fermato Dimarco e ha esultato dopo 50 metri di sprint. Nel Napoli tutti difendono e attaccano. Anche quelli come Kvaratskhelia che un paio d’anni fa sembrava piovere ogni volta dall’Isola che non c’è. Peter Pan, però, è cresciuto, oggi non è soltanto magie ma anche fatica. Oggi è un giocatore più maturo ed è un uomo.

ilnapolista © riproduzione riservata