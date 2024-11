Amal Fashanu: «Non può essere che non ci sia un solo omosessuale nel calcio. Nessuno lo dice per paura»

El Pais ha intervistato la nipote dell’ex calciatore inglese Justin Fashanu che si tolde la vita dopo essere stato ingiustamente accusato di una violenza sessuale, e dopo il suo clamoroso coming out come gay

El Pais ha intervistato Amal Fashanu la nipote dell’ex calciatore inglese Justin Fashanu che si tolde la vita nel 1998, all’età di 37 anni, dopo essere stato accusato di una violenza sessuale che è stata dimostrata falsa, e dopo il suo clamoroso coming out come gay in un’intervista al Sun intitolata “I am gay”.

Amal è ora uno dei protagonisti del film L’ultimo tabù, che viene esposto al Thinking Football festival organizzato dalla Athletic Foundation.

«Il film racconta un po ‘ la storia dell’omofobia e della presunta mancanza di omosessuali nel calcio. Da quando mio zio fece coming out e lo ha reso pubblico negli anni ‘ 90, altri giocatori di calcio lo hanno fatto, ma nessuno di loro gioca in Premier ora o in altri campionati importanti. Sono giocatori che si sono ritirati, che non giocano più. Una svolta significativa ci sarà quando qualcuno che gioca in una squadra potente si farà avanti ed sarà onesto con se stesso».

Sui problemi di salute mentale, ci sono molti atleti che hanno fatto un passo avanti.

«Infatti. Ma la questione dell’omofobia è ancora nascosta. È il grande tabù a quanto pare. È difficile spiegare perché, dal momento che la maggior parte della società è progredita molto, ma il calcio sembra essere bloccato in un’epoca diversa, un’epoca passata».

In Spagna il 14% della popolazione si riconosce parte della comunità LGTBI. Ma nel calcio queste percentuali non collimano. È strano pensare che non ce ne sia nessuno nel mondo del calcio.

«Penso che abbia a che fare con il fatto che la società calcistica è molto chiusa, maschilista, e che ci sono molti soldi in gioco. Quindi, quando ci sono un sacco di soldi e un sacco di potere, è difficile cambiare. Dall’altra parte abbiamo anche i tifosi. Per la maggior parte di loro in questo momento, essere gay non è qualcosa che piace».

Aveva 11 anni quando suo zio è morto, come e perché ha finito per indagare sui dettagli di ciò che è successo?

«Quando si cresce, si arriva a capire un po’ la vita, si arriva a capire le circostanze. Nel corso del tempo, mi sono resa conto che non era stato affatto facile per lui, e che aveva sofferto molto, che molte persone non lo avevano trattato bene. Vedere questo mi fa male. Ecco perché ho iniziato a studiare e capire».

Tuo padre John è stato molto duro con tuo zio Justin quando è venuto fuori della sua omosessualità.

«Non è stato facile nemmeno per mio padre perché giocava anche a calcio e aveva una famiglia. Lui, per proteggere la sua famiglia, ha fatto commenti e ha preso decisioni che forse non avrebbe preso ora, ma è stato così».

Conosci alcuni calciatori, sai che sono gay, ma continuano a nasconderlo.

«Sì, ed è come se fosse un grande segreto, quando in realtà è solo che sono gay. Mi mette tristezza, perché per questi giocatori uscire sarebbe incredibile, non è vero? Ma devo rispettare la loro privacy. Che queste persone non sono disposte a dire la loro verità, o non vogliono farlo. Non sono nessuno per dire niente. Mi è stato chiesto migliaia di volte, mi sono stati offerti un sacco di soldi, ma non si tratta di soldi. Non è la mia vita, è la loro. L’unica cosa che posso fare è essere lì per cercare di cambiare l’atmosfera in modo che non sia qualcosa di tragico per loro, perché in questo momento lo è».

