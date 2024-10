Ultras, l’Inter di Marotta rischia il commissariamento: è accusata di omertà (Il Giornale)

«La menzogna, dettata dal timore, è palese e genera omertà», commenta il giudice Santoro nell’ordinanza di custodia

Ultras, l’Inter di Marotta rischia il commissariamento per recidere i rapporti con gli ultras (Il Giornale)

Scrive Il Giornale che l’Inter rischia più del Milan e che il club nerazzurro rischia il commissariamento.

Milan e Inter potrebbero venire commissariate dalla Procura? Al posto di Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta potrebbero arrivare vertici nominati dalla magistratura? La domanda è inevitabile, dopo quanto emerso dall’indagine dei pm milanesi sul comportamento dei due club, ma soprattutto dell’Inter, nei rapporti con le bande delinquenziali che governano le curve. Un atteggiamento che i dirigenti nerazzurri sono accusati di avere tenuto anche quando sono stati convocati come testimoni: «La menzogna, dettata dal timore, è palese e genera omertà», commenta il giudice Domenico Santoro nell’ordinanza di custodia.

La sudditanza agli ultras

Il rischio che i club vengano sottoposti a amministrazione giudiziaria nasce dall’interpretazione che proprio a Milano la magistratura ha varato delle normative introdotte dopo la strage di Capaci per colpire la penetrazione mafiosa nell’economia, estendendole ad altre situazioni di illegalità. A venire commissariata, per esempio, è stata recentemente Uber, la società di consegne accusata di sfruttare i suoi rider. Un provvedimento analogo potrebbe venire chiesto dalla Procura milanese a carico dell’Inter alla sezione «misure di prevenzione» del tribunale. Si tratterebbe di una misura temporanea, durante la quale un amministratore giudiziario dovrebbe provvedere a recidere quei legami tra club e gangster che – per paura o per convenienza – finora erano rimasti intonsi.

Ieri nel corso della conferenza stampa il procuratore Marcello Viola, quando gli chiedono dei rischi che corrono i due club di essere messi in amministrazione giudiziaria, non dà risposte tranquillizzanti: «Sono sviluppi che nessuno può escludere. Criticità si sono manifestate e dobbiamo valutare come risolverle. La adeguata collaborazione potrebbe risolvere in tempi ragionevoli queste criticità». Messaggio esplicito, come si vede.

Inchiesta ultras Milan e Inter, la procura Figc chiede gli atti alla Procura di Milano

ilnapolista © riproduzione riservata