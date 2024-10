Uefa e il sindacato dei calciatori Fifpro, nasce la partnership: «Un futuro più sano e sostenibile al calcio»

Da maggio 2025 si contribuirà a dare maggior voce ai calciatori al tavolo Uefa. Il presidente Ceferin: «Questo crea un futuro più inclusivo con il benessere dei giocatori in primo piano».

Uefa e Fifpro, il sindacato dei calciatori, hanno firmato un protocollo d’intesa per cui da maggio 2025 anche Fifpro Europe entrerà nella governance dell’organo presieduto da Aleksander Ceferin. Difatti, sarà rappresentata nel Comitato Esecutivo Uefa, inizialmente con capacità consultiva.

Ciò contribuirà affinché anche i calciatori vengano ascoltati, insieme alle federazioni nazionali, le leghe e i club. E’ un passo importante in quanto il sindacato ha dichiarato di avercela con la Fifa per il calendario internazionale.

Ora, le decisioni che influiscono sulle condizioni e i carichi di lavoro dei giocatori nelle competizioni della Uefa verranno prese dopo un dialogo con il sindacato. Questo per garantire il maggior benessere dei calciatori, con i temi di salute e sicurezza che avranno la massima attenzione. Inoltre, i due organi lavoreranno insieme per la formazione e sensibilizzazione contro doping e discriminazione.

Ceferin: «La partnership tra Uefa e Fifpro crea un futuro più inclusivo, con il benessere dei calciatori in primo piano»

Ceferin ha dichiarato in merito:

«Questa partnership rappresenta una nuova era nel nostro rapporto con Fifpro Europe. I giocatori sono al centro del calcio e le loro prospettive devono influenzare ogni decisione. Invitandoli a unirsi al Comitato Esecutivo Uefa, creiamo un futuro più inclusivo per questo sport, con il benessere dei giocatori in primo piano. Dobbiamo fare passi avanti tangibili per garantire che il calcio continui a crescere per tutti».

E il presidente del sindacato Terrier ha aggiunto:

«Questo accordo è una tappa fondamentale per i giocatori professionisti di tutta Europa. Con una rappresentanza ai massimi livelli della Uefa, diamo una voce più forte ai giocatori dove conta di più. Il dialogo costante con la Uefa sta già dando risultati positivi e questo protocollo d’intesa non fa altro che aumentare la nostra capacità di definire un quadro che migliorerà il benessere dei giocatori e garantirà un futuro più sano e sostenibile al calcio. Le esigenze e i diritti dei giocatori saranno sempre in prima linea, dentro e fuori dal campo».

