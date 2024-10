Troppo calcio in tv dà la nausea, in Francia effetto saturazione: “I tifosi hanno capito che si gioca di più per soldi”

L’Equipe: audience bassa per Francia-Israele e la nuova Champions. Dugarry: «ormai è zeppo di partite inutili», all’Europeo come in Champions

Troppo calcio in tv dà la nausea, in Francia è allarme per l’effetto saturazione (ascolti tv in netto calo)

L’Equipe dà ampio spazio all’allarme in Francia da overdose di calcio. Lo spunto è fornito dai dati d’ascolto di Francia-Israele di Nations League. Quattro milioni di spettatori (3,98 milioni) a TF1. Il peggior dato degli ultimi cinque anni, dai 2,95 milioni di spettatori per l’amichevole con la Bolivia del giugno 2019 che fu trasmessa da Tmc.

Ma – scrive L’Equipe – questo milione di fan persi per strada non è l’unico allarme per il calcio dall’inizio della stagione. Nessuno sa quanto pubblico segua ora la Ligue 1. Le nuove emittenti Dazn e beIn Sports non comunicano mai i loro dati d’ascolto. Il nuovo programma sulla Ligue 1 non decolla in termini di audience su France 3 così come lo storico Telefoot.

Anche i dati d’ascolto della nuova Champions sono deludenti:

1,33 milioni di spettatori per Psg-Girona (1-0, 18 settembre) e 1,48 milioni per Arsenal-Psg (2-0, 1 ottobre) contro 1,95 milioni per Psg-Dortmund (2-0) e 1,75 milioni per Newcastle-Psg (4-1) della scorsa stagione.

Calcio in tv, troppe partite inutili

Dice Lizarazu, ex calciatore, che collabora in tv e alla radio:

«C’è una forma di saturazione intorno al prodotto calcistico, troppi incontri, troppe competizioni inutili, troppi abbonamenti per guardarli, mancano punti di riferimento. A volte perdiamo l’emozione di vedere una partita».

Parla anche Dugarry, campione del mondo 1998, consulente di Rmc:

«Non credo ci sia un disincanto, ma un disinteresse… Ed è anche peggio. Che ci sia vittoria o sconfitta, alla gente non importa, sono diventati indifferenti, hanno cose migliori da fare. L’obiettivo delle istituzioni non è mai stato quello di migliorare il calcio, ma solo di fare più soldi e con una sola idea per raggiungere l’obiettivo: aggiungere sempre più partite. Cambiamo i formati delle competizioni (la Champions), ne aggiungiamo alcuni, ne rimuoviamo alcuni, non si capisce più nulla».

Prosegue L’Equipe:

L’ultimo simbolo di questo disinteresse è la difficoltà per la Fifa di trovare accordi con le tv per il suo nuovo Mondiale per club organizzato per l’estate prossima.

«Dietro le scelte delle tv, ci sono tifosi disposti o meno a pagare gli abbonamenti, ricorda Dugarry. Ma questi tifosi sono appassionati, che amano davvero il calcio… Solo che non è più uno spettacolo, non è più nemmeno un gioco, è una questione puramente economica. Lo sentono. Dobbiamo ridurre le partite. I giocatori sono fisicamente esausti».

Dugarry parla anche del recente Europeo in cui si sono registrati cali d’ascolto.

Dugarry ha fatto l’amara osservazione:

«È incredibile il numero di partite inutili che abbiamo visto. E quando (Didier) Deschamps dice che se le persone si annoiano, cambino canale, è terribile. Lo stesso vale per (Kylian) Mbappé, che spiega in una conferenza stampa che non gli importa cosa pensano i fan. Non si rendono conto di chi li paga… Tutto ciò crea una distanza, c’è sempre meno umanità e, questo, la gente lo sente».

ilnapolista © riproduzione riservata