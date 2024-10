Thiem dopo il ritiro: «Non è salutare giocare a tennis così tanto, il corpo non regge»

Al Guardian: «Una o più parti del corpo si rompono; a me è toccato al polso. Non c’è giocatore che arriva senza infortuni a fine carriera».

Il tennista austriaco Dominic Thiem, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro dal tennis dopo un infortunio al polso, ha parlato al Guardian delle condizioni dei tennisti per i troppi tornei giocati ogni anno.

Thiem: «Non è salutare giocare a tennis così tanto»

Le sue dichiarazioni in merito:

«Sono cresciuto con questo stile di allenamento molto intenso. È stato fisicamente molto impegnativo. Ma negli ultimi due anni, è stato difficile tenere il passo. Il polso non era in grado di reggere tante partite, e anche le altre parti del corpo non rispondevano più bene. Penso che il modo in cui facciamo questo sport non sia salutare e, a un certo punto, una o più parti del corpo si rompono. Si può vedere con quasi tutti i giocatori, non c’è nessun giocatore che arriva senza infortuni a fine carriera».

Era l’unico che riusciva a battere Federer, Nadal e Djokovic

Federer, certo. E perché non Dominic Thiem? Il Times dedica un pezzo a questo talento spagnolo del tennis troppo presto sconfitto dagli infortuni. Tanto che anche lo stesso Federer gli ha reso omaggio sui social: “Non importa la superficie, hai sempre trovato il modo di battermi con i tuoi rovesci fragorosi”. Ma, cosa più importante, lo hai fatto con grazia e sportività”.

Ha smesso a 31 anni, quando molti tennisti sono ancora in splendida forma, ormai. “È una fine crudele – scrive il Times – per una carriera che sembrava in ascesa quando finalmente ha vinto il suo Slam agli US Open, appena quattro anni fa.

L’ultima versione, sbiadita, di Thiem “non è quella che verrà ricordata. È l’uomo che ha tenuto testa al quartetto dominante di Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray quando per un po’ di tempo sembrava che non ci fosse nessuno a sfidarli nel Tour. Dei giocatori nati negli anni ’90, solo Thiem e Daniil Medvedev hanno vinto uno Slam prima che arrivassero giocatori del calibro di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, nati negli anni 2000″.

