Rummenigge: «Calendario affollato? Colpa di giocatori e agenti che chiedono stipendi sempre più alti»

A Kicker: «Sono caduti in questa trappola. Costringono i club a generare entrate sempre maggiori. E come si generano queste entrate? Beh, con più partite»

In una lunga intervista per Kicker, poi ripresa in parte da As, Rummenigge ha detto la sua sulle lamentele dei calciatori per il calendario affollato.

Queste le parole del dirigente del Bayern Monaco:

«I giocatori e i loro agenti sono caduti in questa trappola. Richiedendo salari sempre più alti, costringono i club a generare entrate sempre maggiori. E come si generano queste entrate? Beh, con più partite».

Rummenigge sul Mondiale per club

Sul nuovo Mondiale per club:

«Questo torneo, che si terrà per la prima volta con questo nuovo format l’anno prossimo, piacerà alla gente. Sarà un bel torneo, ne sono convinto. E si svolge solo ogni quattro anni, un’altra cosa che non dobbiamo dimenticare».

Poi sulla Nuova Champions:

«La vecchia fase a gironi era noiosa perché dopo la quarta giornata si decideva tutto. Ora è molto più difficile qualificarsi, anche per le grandi squadre. Ciò che è più difficile è più eccitante. Sono convinto che, a poco a poco, i tifosi apprezzeranno di più il nuovo format».

Il Real combatte il calendario regalando una mini vacanza ai giocatori non impegnati con le Nazionali (Relevo)

Ancelotti in conferenza stampa aveva detto che il Real avrebbe concesso ai suoi giocatori dei giorni di riposo durante il corso della stagione per ovviare al problema del calendario fitto.

Detto, fatto. Ai giocatori che non sono impegnati con le proprie nazionali sono stati concessi cinque giorni di riposo.

Lo riferisce Relevo, che scrive:

“La squadra del Real Madrid si gode una mini-vacanza. I giocatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali non mettono piede a Valdebebas da mercoledì e non lo faranno fino a martedì , giorno in cui torneranno per preparare la partita contro il Celta. Non è frequente che vengano concessi cinque giorni di riposo, ma questa decisione rientra in un piano a lungo termine e nel contesto di una delle stagioni più impegnative della storia del club”.

ilnapolista © riproduzione riservata