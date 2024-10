Rita Rusic: «Weinstein per “La vita è bella” (di Benigni) è stato importante nella corsa all’Oscar»

Al Fatto quotidiano: «Come produttore e imprenditore lo stimo tantissimo, mi infastidiva la sua arroganza. Le banalità peggio delle stupidaggini: perdi credibilità»

Rita Rusic intervistata da Alessandro Ferrucci per il Fatto quotidiano.

È sempre stata a suo agio in tutte le situazioni?

Quasi sempre.

Coraggiosa o incosciente?

Ho studiato, soprattutto per sedermi ai tavoli della politica: leggevo, mi informavo in ogni modo e solo per evitare le banalità; le banalità sono peggio delle stupidaggini: perdi credibilità.

Intimorisce gli uomini?

Credo di sì. Mio padre ripeteva: “I maschi avranno paura dei tuoi occhi”; secondo papà, per non perdere fascino, era fondamentale non comportarsi mai da innamorata.

Teme di tornare povera?

Rita Rusic: È una sensazione costante che vive dentro la mia famiglia e che ho trasmesso pure ai miei figli; (seria) Vittoria non butta via nulla e se la riprendo replica con “non si sa mai, una volta abbiamo già perso tutto”; (pausa) sono 25 anni che provvedo a noi tre, so che la povertà dipende da me. La povertà è una sensazione costante che ho trasmesso ai miei figli.

Ha conosciuto Weinstein…

Come produttore e imprenditore lo stimo tantissimo, capiva al volo il potere di un’opera; mi infastidiva la sua arroganza, la sua fisicità.

Ci ha lavorato spesso.

Per La vita è bella è stato importante nella corsa all’Oscar.

Weinstein è in galera.

Di lui già qualcosa si diceva, soprattutto per i problemi con la sua assistente risolti dopo una lunga trattativa.

E sul #Metoo?

Capisco la questione, anche io da ragazza ho subito violenza e so che non si è sempre in grado di denunciare immediatamente; ancora oggi se un uomo mi abbraccia e non mi molla, casco a terra, svengo. E perdo tutto il mio animo combattivo.

Averlo raccontato è servito?

È stato come metabolizzarlo.

Sua figlia cosa le ha detto?

Non è andata a fondo.

