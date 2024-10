Mondiale per Club, per la Fifa sono i club e i giocatori a dover gestire i possibili contratti in scadenza

La Fifa ha anche deciso di introdurre una mini finestra di mercato prima del torneo. Infantino: «Questi regolamenti garantiranno le migliori condizioni possibili per tutti»

Il Consiglio della Fifa ha approvato oggi all’unanimità il Regolamento per il Mondiale per Club 2025. La Fifa sta cercando di risolvere le incongruenze tecniche e le difficoltà generate da un calendario fitto di impegni. Attraverso una nota, ripresa da Calcio&Finanza, ha comunicato le novità in relazione al torneo.

Un nuovo mercato ma ai club il compito di gestire i contratti in scadenza

La Fifa ha deciso di introdurre una mini finestra di mercato.

«In base al regolamento, le Associazioni Membro Fifa dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro Fifa interessata», si legge in una nota.

Per quei contratti che invece scadono a competizione già iniziata, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e «secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento».

Nello specifico, la Fifa affida ai club l’onere di gestire la faccenda. Come un Ponzio Pilato qualunque, dice che «l’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori».

In altri termini, la Fifa non ha previsto alcune regolamento ad hoc per questi casi. Saranno direttamente i club e i calciatori a gestire i singoli casi, “come ad esempio – ricorda Calcio&Finanza – nel caso dell’operazione che ha portato Tiago Djalo dalla Juventus al Porto“.

«Il Mondiale per Club Fifa 2025 darà il via a una nuova era per il calcio di club in tutto il mondo, con le migliori squadre che si sfideranno per essere incoronate campioni ufficiali del mondo per club Fifa», ha dichiarato il presidente Infantino. «Questi regolamenti garantiranno le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli».

