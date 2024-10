Mondiale per club, i calciatori stanno pensando di rifiutarsi di promuovere il torneo (Times)

“I sindacati dei calciatori di Inghilterra, Francia e Italia stanno prendendo in considerazione altre proteste tra cui il rifiuto di partecipare alle attività promozionali del torneo”

La lotta tra calciatori e Fifa per le troppe partite in calendario continua. Adesso i giocatori starebbero pensando di non partecipare alla promozione del nuovo Mondiale per club che inizierà in estate. Per la Fifa, che non riesce neanche a vendere i diritti tv del torneo, sarebbe un duro colpo.

Scrive il Times:

“I migliori giocatori d’Europa stanno pensando di rifiutarsi di partecipare alle attività promozionali per il nuovo Mondiale per Club della Fifa del prossimo anno, dato che le relazioni tra l’organizzazione e i sindacati dei calciatori hanno toccato un nuovo fondo.

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha annunciato questa settimana che l’Inter Miami di Lionel Messi parteciperà torneo del 2025 che si terrà negli Stati Uniti, nonostante la Fifa non abbia rivelato in precedenza il percorso di qualificazione per quel posto.

Mondiale per club, la protesta dei calciatori di Inghilterra, Francia e Italia

Finora la Fifa non è riuscita ad assicurarsi alcuna sponsorizzazione o accordo televisivo per un evento che si terrà tra meno di otto mesi, e il coinvolgimento di Messi è visto da molti all’interno del calcio come un modo per cercare di aumentare l’interesse.

Tuttavia, la Fifa sta affrontando una nuova sfida. Alcune fonti hanno riferito al Times che i sindacati dei calciatori di Inghilterra, Francia e Italia stanno prendendo in considerazione altre proteste per il nuovo Mondiale per club a 32 squadre, tra cui il rifiuto di partecipare alle attività promozionali del torneo o di eventuali sponsor”.

