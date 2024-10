Meret pronto al rientro per il Lecce, Lobotka prova a recuperare per Milan-Napoli (Gazzetta)

Ha smaltito l’infortunio rimediato contro la Juve. Olivera dal primo minuto. Ancora out Lobotka che resta in dubbio anche per San Siro

Meret pronto al rientro per il Lecce (Gazzetta)

Il quotidiano sportivo scrive che il portiere el Napoli ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato nella partita con la Juventus ed è pronto a rientrare nel match di sabato alle 15 contro il Lecce.

La Gazzetta fa il punto sulla probabile formazione:

Alex Meret riscalda i guantoni. Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembra pronto per rientrare sabato contro il Lecce e riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli. Meret – con cui il club continua a discutere del rinnovo visto il contratto in scadenza a fine stagione – ha bisogno di ritrovare confidenza con il campo anche in vista del trittico di big match che aspettano il Napoli in dieci giorni (Milan, Atalanta e Inter).

Rispetto a Empoli dovrebbe rientrare tra i titolari anche Olivera, rimasto a riposto per un’ora in Toscana, mentre resterà ancora fuori Lobotka, che farà di tutto per recuperare in vista del Milan. In mezzo al campo, allora, guiderà ancora Gilmour, il cui debutto da titolare a Empoli è stato sicuramente da rivedere. Ma c’è fiducia totale nello scozzese, un giocatore richiesto per tutta l’estate da Conte: magari la spinta del Maradona lo aiuterà a entrare subito in partita.

Rinnovo Meret: lui chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione (Relevo)

Il Napoli continua le trattative per il rinnovo di Alex Meret. Le parti sono vicine a un accordo economico, il portiere vuole un triennale, mentre il club offre un biennale.

Lo riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto, che su X scrive:

“Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all’intesa definitiva. Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione“.

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all’intesa definitiva. Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione. pic.twitter.com/V4WysWdfar — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 18, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata