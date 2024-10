Mbappé titolare nel Real, la Francia si sente tradita: “Può giocare, ma non per la nazionale” (Rmc Sport)

Sarà regolarmente in campo contro il Villarreal. Una situazione molto particolare. I tempi di recupero, stimati in tre settimane, non sono stati quindi rispettati

Kylian Mbappé titolare nel Real Madrid. Questa sera sarà regolarmente in campo contro il Villarreal nonostante l’infortunio che lo ha “costretto” a rinunciare alla nazionale. La Francia però non ha preso bene la convocazione del Real prima e la sua titolarità poi.

La formazione di Ancelotti anti Villarreal è formata da Lunin in porta. Poi la linea difensiva con Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger e F. Mendy. A centrocampo Camavinga, Modric, Valverde e davanti Bellingham, Mbappé e Vinicius Jr.

Il ct della Francia Didier Deschamps ha escluso Kylian Mbappé dalla lista convocati per dargli modo di recuperare al 100%. Ma per Carlo Ancelotti il francese è ritenuto indispensabile, e per era figura tra i convocati per il match contro il Villarreal e stasera sarà titolare.

La Francia si sente tradita. “Giovedì: Didier Deschamps non chiama Kylian Mbappé perché “ha bisogno di cure” e per poter rimettersi in forma. Sabato: Kylian Mbappé titolare con il Real Madrid. Questo devi spiegarcelo“, scrive Actu Foot.

𝘑𝘦𝘶𝘥𝘪 : Didier Deschamps ne convoque pas Kylian Mbappé parce qu’il a “besoin de soins” et pour qu’il se remette en forme. ❌🇫🇷 𝘚𝘢𝘮𝘦𝘥𝘪 : Kylian Mbappé TITULAIRE avec le Real Madrid. ✅⚪️ Faut nous expliquer. 😁 pic.twitter.com/tbNHcVCRee — Actu Foot (@ActuFoot_) October 5, 2024

Mbappé è in forma per il Real, ma non per la Francia

RmcSport è piuttosto contrariato:

“È in forma per giocare, ma non per i Blues. Questo è in sostanza il messaggio che è filtrato nelle ultime ore dalla situazione molto particolare di Kylian Mbappé. I tempi di recupero da questo infortunio, stimati in tre settimane, non sono stati quindi rispettati. Secondo l’allenatore italiano del Real, il suo centravanti è in condizione di giocare“.

Vuole “bidonare” la Francia? L’Equipe: “Nel Real è tra i convocati, Deschamps potrebbe sentirsi ingannato”

Questa convocazione del tecnico italiano lascia perplessi i francesi, ma soprattutto il ct della Nazionale. L’Equipe scrive:

“Poco prima di prendere la sua decisione, giovedì, Deschamps aveva parlato con il suo attaccante, che gli aveva detto che non si sentiva al cento per cento e che aveva bisogno di recuperare. I due avevano quindi deciso che era preferibile non partire con la nazionale. Ma ieri, dopo aver scoperto che Carlo Ancelotti aveva convocato il francese, Deschamps e il suo staff sono rimasti sorpresi. Il fatto è che: se Mbappé gioca in campionato, questo sabato sera, dopo aver giocato una quarantina di minuti a Lille (0-1) mercoledì, diventa difficile non considerarlo, anche se Ancelotti ha affermato che non si è ripreso al 100%.

Sembra, ancora una volta, che le incomprensioni rimangano tra il Real Madrid e la Francia. Come le tre settimane di indisponibilità che si sono trasformate in otto giorni. Se dovesse giocare titolare o comunque molti minuti contro il Villarreal, è probabile che Deschamps possa poi sentirsi ingannato”.

