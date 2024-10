La tomba di Maradona sarà al centro di Buenos Aires, per questioni di marketing e turismo (Süddeutsche)

Il “Memoriale M10”. Per ora è una scatola vuota. Il tribunale ha dato l’ok alle figlie, ma non si sa quando sarà definitivamente sepolto

Diego Armando Maradona finirà, presto o tardi lì: in una “scatola di vetro rettangolare dietro un recinto di costruzione, al “Parque Lineal del Bajo”, Centro di Buenos Aires. “Attraversata la strada e su per una collina sei già di fronte alla Casa Rosada, la residenza ufficiale del presidente. Se invece si cammina poche centinaia di metri nella direzione opposta, si arriva a Puerto Madero, uno dei quartieri più esclusivi”. Ecco, la tomba definitiva del Pibe è lì “su una sorta di piramide accessibile al centro del parco”: il “Memoriale M10“. La Süddeutsche Zeitung è andata a “visitarla” in anteprima.

Non si sa quando Maradona sarà sepolto lì: “prossime settimane, mesi, anni”. Quando morì Maradona fu portato attraverso la città in un corteo funebre interminabile “fino a Bella Vista, un sobborgo di Buenos Aires, dove trovò riposo in un cimitero privato – anche se era chiaro fin dall’inizio: non avrebbe funzionato a lungo. Innanzitutto – scrive il giornale tedesco – c’è il fascino e l’ossessione degli argentini per i corpi dei loro eroi defunti. Ad esempio, il corpo di Eva “Evita” Perón, ex first lady e benefattrice dei poveri, non solo è stato imbalsamato ma anche rapito. Quando riemerse dopo quasi due decenni, fu sepolto in una cripta di famiglia, a sei metri di profondità nel terreno e sotto una pesante lastra d’acciaio. Non si sa mai.”

“Gli eroi nazionali vengono sepolti, i loro luoghi di riposo diventano luoghi di pellegrinaggio: perché dovrebbe essere diverso per Diego Maradona?”. “Giace accanto ai suoi genitori nel cimitero privato molto fuori dalle porte della città. Tuttavia, solo i familiari, i parenti e gli amici più stretti hanno accesso. Anche nella cerchia più ristretta di Diego Maradona si è presto diffusa l’idea che il dio del calcio sarebbe stato meglio altrove. Anche gli aspetti di marketing hanno avuto un ruolo?”.

Il Memoriale M10 proprio nel centro della città, “quasi come se non volessero rendere il viaggio troppo lontano per i turisti. Un mausoleo, certo, ma anche un colpo di marketing. La sepoltura è affidata principalmente a Dalma e Giannina Maradona, le due figlie maggiori di Diego Maradona. Già a maggio avevano chiesto il permesso al tribunale, ma inizialmente senza successo, perché gli stessi giudici che avrebbero dovuto chiarire cosa sia successo al corpo morto della stella del calcio sono ancora impegnati a chiedersi come sia effettivamente morto”.

All’inizio di ottobre il tribunale ha stabilito che Diego Maradona potrà essere finalmente seppellito, ma non è ancora chiaro quando.

ilnapolista © riproduzione riservata