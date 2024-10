Ha rinunciato alla Nazionale per allenarsi al meglio eppure al rientro è stato il peggiore. A Empoli decisamente meglio col Cholito in campo

Lukaku si è smarrito, occhio a Simeone per San Siro (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Meglio era andata nella trasferta in Toscana con Simeone, che aveva avuto un ottimo impatto subentrando dalla panchina nella ripresa. Per questo il Cholito può diventare un’opzione concreta già per la super sfida di San Siro.

Ma la strada maestra a disposizione di Conte per ritrovare con più regolarità la strada del gol è il recupero ad alti livelli di Lukaku, che si è smarrito in modo inatteso proprio dopo la sosta di campionato. Il bomber belga aveva di nuovo rinunciato alla convocazione della sua Nazionale proprio per allenarsi al meglio a Castel Volturno per due settimane. Invece alla ripresa è stato il peggiore a Empoli e contro il Lecce, fallendo due occasioni per sbloccarsi e venendo meno pure come uomo assist. Il tecnico leccese ha divagato sulle inevitabili critiche rivolte al suo pupillo. «Non mi piace parlare troppo dei singoli…».

Il primo a saperlo è lo stesso Lukaku, che sente il peso della responsabilità di indossare la maglia del Napoli e anche nei confronti di Conte, che si è esposto per riportarlo in Italia. I due hanno un ottimo rapporto e non hanno avuto nemmeno bisogno di parlarsi, alla ripresa a Castel Volturno. Il belga sa che il posto da titolare non gli spetta di diritto e che dovrà conquistarselo, come tutti.

Occhio a Simeone: in attacco la capolista deve subito cambiare marcia.

Teotino: «Ho la sensazione che il Lukaku che si ricorda Conte all’Inter, non ci sarà più» (dopo Empoli-Napoli)

Gianfranco Teotino ha commentato a Sky Sport la vittoria del Napoli sull’Empoli.

Queste le sue parole:

«Nel primo tempo il Napoli era messo sotto dall’Empoli anche da un punto di vista fisico. Diciamo che c’è una piccola giustificazione dal fatto che tutti i centrocampisti del Napoli hanno giocato con le Nazionali. Un po’ di stanchezza poteva essere messa in conto, ma non quella di Lukaku, che è rimasto a Napoli proprio per lavorare e migliorare la sua forma e invece ha fatto una prestazione negativa da tutti i punti di vista. Però il fatto di essere riusciti a uscire indenni dal primo tempo dominato dall’Empoli, e poi dopo i primi dieci minuti del secondo tempo il Napoli è venuto fuori ed è riuscito a portarsi a casa tre punti fondamentali».

Teotino: «Il Napoli è una squadra completa con un allenatore eccellente»

«Io ho la sensazione che il Lukaku che si ricorda Conte all’Inter non ci sarà più. Lo abbiamo visto anche a Roma. Conte però può avere da lui delle cose importanti come si è visto nelle prime partite, dove pur non avendo giocato bene da un punto di vista di continuità, è stato determinante in alcune azioni. Per me il Napoli con Simeone e Raspadori in panchina può lottare per lo scudetto anche con un Lukaku al 50-60%. L’Inter è la squadra che parte avanti. Questo campionato in cui molte squadre sono alla ricerca della formula migliore da mettere in campo, a me pare che il Napoli lo abbia già fatto. Ha anche dei giocatori importantissimi fuori: oggi non c’era Lobotka, se non ci fosse Kvara, Neres ha dimostrato di saper fare la differenza. Mi sembra una squadra completa con un allenatore eccellente, con la possibilità, se l’Inter non tiene i ritmi della passata stagione, di essere lì».

