Lukaku così non si era mai visto, il miglior inizio campionato in Italia (Gazzetta)

Scrive Vincenzo D’Angelo per la Gazzetta:

Un Lukaku così non si era mai visto prima. Almeno nelle sue prime cinque partite di campionato in Italia. Il nuovo Romelu si conferma più che mai uomo squadra, determinante in area di rigore ma non soltanto per la gloria personale: tre gol e quattro assist (uno in più di tutta la scorsa stagione con la Roma) in appena 349’ in Serie A, ai quali si dovrebbe aggiungere anche l’assist in Coppa Italia al primo pallone toccato nei 14’ in cui è subentrato col Palermo.

Con Antonio in panchina si è vista la migliore versione di Romelu di sempre negli anni all’Inter, un biennio fatto di gol e vittorie: 64 reti in 95 partite per Rom, e scudetto al secondo anno. E in quei due anni, la partenza fu simile a quella di oggi, ma solo per quanto riguarda i gol: nel 2020-21 – nelle prime 5 gare di A – arrivarono tre reti, l’anno dopo cinque. Niente assist, però. Quelli appartengono probabilmente al nuovo Romelu, non ancora al top per essere devastante da solo.

C’è il fattore esperienza a incidere in questo avvio: negli anni, Lukaku è migliorato nell’ultimo passaggio, nella capacità di leggere gli inserimenti in profondità dei compagni come ha dimostrato mandando in porta Neres contro il Como. Un fattore che Conte vuole sfruttare per rendere anche Kvara più determinante in zona gol.

Lukaku: «Nazionale? Rimanere a Napoli più importante. L’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata»

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Tg1 e ha spiegato perché ha scelto di non prendere parte alle gare col Belgio per continuare ad allenarsi a Castel Volturno:

«Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: l’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata. Penso che sarà una bella partita da vedere».

«Tutti sanno il rapporto che ho con Conte»

L’attaccante azzurro ha poi parlato anche del rapporto che ha con Conte e del livello della Serie A

«La sua presenza è stata molto importante, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce il mio passato, la mia famiglia, questo fa una grande differenza. Il campionato? Io ho giocato in Premier, ma la Serie A sta veramente tornando. Dobbiamo stare molto calmi perché siamo all’inizio del percorso».

Con il napoletano sta ancora cercando di imparare:

«Fratm, è così? (ride, ndr)».

Pizza? «Non l’ho ancora assaggiata, sono disciplinato». Il titolo più bello? «Deve ancora arrivare, spero!».

