L’Inter recupera Barella ma perde Zielinski: salterà pure la Juventus, col Napoli ci sarà (Gazzetta)

Elongazione ai flessori della coscia destra. Si è infortunato con la Nazionale. Giocherà il match nostalgico con gli azzurri

La pausa nazionali colpisce ancora: Piotr Zielinski si è infortunato giocando con la Polonia. L’Inter fa sapere che il centrocampista ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra. I nerazzurri recuperano Barella ma perdono Piotr.

Il comunicato:

“Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca.

Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

Per la Gazzetta dello Sport Zielinski resterà fuori per le partite contro Roma, Young Boys e Juve. Contro il Napoli ci sarà.

“Sarà valutato giorno per giorno, ma di sicuro salterà le prossime sfide contro Roma e Young Boys in programma tra domenica e martedì sera, oltre al Derby d’Italia del 27 ottobre“.

ora all’Inter, Piotr Zielinski era nella lista dei desideri del Liverpool nel 2016. Questo retroscena è stato rivelato dal calciatore nel corso di un’intervista rilasciata al canale FootTruck. L’ex centrocampista del Napoli era nella lista dei desideri del Liverpool nel 2016. Questo retroscena è stato rivelato dal calciatore nel corso di un’intervista rilasciata al canale FootTruck.

«Jurgen Klopp mi ha invitato a casa sua. Il Liverpool ha mandato un jet privato a prendermi. Sono rimasto scioccato perché era il mio primo viaggio con questo mezzo di trasporto. Quando siamo atterrati, abbiamo preso l’autobus per andare a casa di Jurgen Klopp. Era un palazzo, aveva tutto lì. La conversazione è andata benissimo. Klopp ha detto che per lui sono un mix tra Fabregas e Guendogan. Non capivo niente, ma poi il mio manager, che parlava tedesco, mi ha detto tutto. Quando stavamo partendo sono riuscito a scattare una foto con Klopp che era sulla porta e ci ha salutato».

