La Juventus è diventata un lazzaretto: si è fatto male anche Koopmeiners, frattura alla costola

L’olandese si era fatto male anche col Lipsia, ma ha giocato lo stesso con il Cagliari. Salterà il match contro la Lazio, come Bremer, Nico Gonzalez e Conceiçao squalificato.

La Juventus è diventata un lazzaretto, perde anche Koopmeiners. Oltre a Bremer fuori tutta la stagione, Nico Gonzalez infortunato e Francisco Conceiçao squalificato, contro la Lazio non ci sarà nemmeno il centrocampista olandese.

Si era già fatto male contro il Lipsia in Champions, ma durante il match contro il Cagliari ha preso un’altra botta ed è poi successivamente rientrato a Torino dal ritiro delle nazionali.

Il comunicato della Juventus spiega:

Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia.

L’olandese verrà valutato giorno dopo giorno in attesa di miglioramenti.

Gli infortuni della Juventus, Bremer almeno sei mesi fuori

Brutto colpo per la Juventus dopo la grande serata di Champions League con la vittoria per 3-2 in dieci uomini sul campo del Lipsia. Bremer si è infortunato in avvio di match e oggi ha svolto gli esami il cui risultato è stato impietoso: menisco più lesione dei legamenti, stagione non diciamo finita ma quasi. Bremer rientrerà in primavera. Thiago Motta si affiderà a Gatti e Kalulu ieri grande protagonista. E può recuperare Danilo.

