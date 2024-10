Koopmeiners, si tenta di anticipare il rientro: indosserà un’armatura a protezione del costato (Sky)

Tutto dipenderà dalle sensazioni dell’olandese. L’obiettivo massimo della Juventus è quello di averlo a disposizione contro lo Stoccarda.

Koopmeiners potrebbe tornare a disposizione della Juventus prima del previsto. La Juventus ieri ha comunicato che il centrocampista olandese ha riportato una”frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra”. Koopmeiners non sarà a disposizione del suo club per la partita con la Lazio, ma la Juve sta costruendo una sorta di armatura che potrebbe aiutarlo a tornare prima in campo.

Scrive Sky Sport:

“Si tratta di un problema che, solitamente, comporta 3-4 settimane di stop. Koopmeiners ha lasciato il ritiro dell’Olanda e salterà sicuramente la prossima partita contro la Lazio, ma potrebbe provare ad esserci negli impegni successivi (Stoccarda e Inter). Lo staff medico della Juventus sta studiando una soluzione. E c’è un precedente che fa sperare.

Koopmeiners, l’obiettivo della Juve è recuperarlo per la Champions

Koopmeiners svolgerà terapie nei prossimi giorni e, sicuramente, il club non forzerà i tempi per evitare qualsiasi possibile ricaduta. Tutto dipenderà dalle sensazioni dell’ex Atalanta e dall’evoluzione del fastidio, ma alla Continassa stanno studiando una ‘armatura’ su misura per il giocatore. Si tratta di un corpetto protettivo all’altezza del costato, giubbino che al netto del dolore consentirebbe all’olandese di scendere in campo in sicurezza. Il giocatore lo testerà nei prossimi giorni quando riprenderà ad allenarsi: in base a come si troverà, l’obiettivo massimo della Juventus è quello di averlo a disposizione contro lo Stoccarda. Una speranza che potrebbe delinearsi e che incontra un precedente dell’anno scorso”.

