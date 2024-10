Inchiesta ultras, terminato l’interrogatorio di Zanetti in qualità di testimone (Ansa)

Un’ora e mezza di audizione come persona informata sui fatti. Il vicepresidente dell’Inter ha risposto a tutte le domande

Proseguono gli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Oggi il turno di Javier Zanetti.

Dopo Simone Inzaghi, ascoltato mercoledì dagli inquirenti come persona informata sui fatti, oggi è stato il turno di Javier Zanetti. Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’audizione del vicepresidente dell’Inter è durata circa un’ora e mezza e, in qualità di testimone, l’ex difensore nerazzurro ha risposto a tutte le domande.

Scrive infatti l’Ansa:

“A Milano, in un ufficio di Polizia, l’audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter sentito come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell’inchiesta milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti“.

Il nome del vicepresidente dell’Inter spunta in alcune intercettazione del capo ultras interista Ferdico.

«Ho saputo da Zanetti che la polizia monitora la curva», l’intercettazione del capo ultras Ferdico

Emergono sempre più dettagli dell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Tra le intercettazione esce fuori il nome di Javier Zanetti, storico capitano della squadra neroazzurra e oggi vicepresidente del club.

In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo «avrebbe saputo da Zanetti che … ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto…al povero Vittorio». Il riferimento è all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista, ucciso nell’autunno 2022.

La circostanza, si legge negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”.

