Il mercato nero dei biglietti per il primo Clasico della stagione al Bernabeu: fino a 2500 euro per la tribuna

Domani sera si gioca il primo Clasico della stagione. Real Madrid contro Barcellona. Il primo Clasico per Mbappé da un lato e per Flick dall’altro. Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno reso il Santiago Bernabeu tutto esaurito, 83.100 posti tutti occupati. I biglietti sono finiti da tempo. Nessuno vuole perdersi il primo evento calcistico della stagione. Per i non-calciofili, è come il Super Bowl, come la Notte degli Oscar, come la finale di Sanremo.

Tornando al sold out del Bernabeu, i biglietti quindi non si trovano più. Almeno attraverso i canali ufficiali. Infatti, Cadena Ser ha scoperto una sorta di mercato nero dei biglietti. Un vero e proprio bagarinaggio che ha fatto schizzare il prezzo dei biglietti fino a 2500 euro. Una follia.

Il mercato nero dei biglietti per il Clasico: fino a 2500 euro

Il Real Madrid ha aperto alla vendita libera degli ultimi biglietti la settimana scorsa. Nemmeno il tempo di aprire i canali di vendita, che gli ultimi biglietti erano già andati a ruba. Ma il costo degli ultimi tagliandi variavano dai 130 euro (il più economico) a 455 euro (il più costoso per la tribuna laterale). C’era anche la possibilità di gustarsi lo spettacolo nel box Vip alla modica cifra di 850 euro.

Ebbene, chiedendo in giro, nei pressi del Bernabeu, Cadena Ser ha scoperto che si possono trovare tagliandi che costano 6 volte il prezzo originale. «Se vuoi avere un biglietto del quarto anello», che corrisponde alla parte più lontana del campo, il settore tradizionalmente più economico «ti chiedono 1.000 euro». Ma non è nulla rispetto ad altri settori. «Questo è per il quarto settore. Poi se vuoi la tribuna laterale, ti chiedono fino a 2.500», spiega Cadena Ser che ha fatto ascoltare in studio l’audio delle trattative.

2500 però non sono nulla rispetto ai prezzi per il box Vip. Prezzi da capogiro. Su un sito di secondary ticket si trovano biglietti per la zona esclusiva dello stadio al prezzo di poco meno di 5mila euro.

