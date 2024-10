Hummels, la storia con la Roma è iniziata come una commedia e si sta trasformando in un dramma (Süddeutsche)

Il debutto con autogol. E ora che Juric è a rischio esonero si fa il nome di Terzic con cui Hummels ha litigato l’anno scorso

I quotidiani tedeschi si chiedevano perché Hummels non giocasse alla Roma. Contro la Fiorentina, il difensore tedesco ha fatto giocato ma il suo è stato un debutto da dimenticare: tra i 5 gol della Viola c’è infatti un suo autogol. Il suo trasferimento in Serie A si sta trasformando in un incubo.

La Süddeutsche scrive:

“Il giorno dopo il suo debutto, Mats Hummels ha viaggiato in un altro mondo del calcio. Lunedì sera ha ricevuto l’invito a Parigi per il Pallone d’Oro. Secondo la giuria, è uno dei migliori giocatori al mondo. Ha lavorato duramente per questo, dopo tutto ha raggiunto la finale di Champions League come difensore con il Borussia Dortmund. Non è passato molto tempo, anche se la notte prima della votazione era difficile da credere”.

Il giornale tedesco parla del debutto horror di Hummels contro la Fiorentina:

“Dopo che al difensore Mario Hermoso è stato mostrato un cartellino rosso e i tifosi hanno inneggiato al nome del tedesco, Hummels ha avuto occasione di fare il suo esordio nella situazione peggiore possibile: al 67° minuto con il punteggio di 1-4, che poi si è trasformato in un disastro ancora più grande: Hummels aveva giocato poco più di quattro minuti e mezzo con la maglia dei romani quando ha segnato di testa nella propria porta”.

Per la Süddeutsche questo calciatore è l’ombra di quello visto la scorsa stagione.

“L’Hummels che ha lasciato la fiera stazione ferroviaria della capitale italiana a testa bassa aveva poco a che fare con l’Hummels della stagione precedente. Il difensore era stato combattivo dopo aver lasciato il Dortmund, attraverso una lunga estate di incertezza culminata con un post su Instagram dove appariva come un raggiante turista romano con un gelato in mano. Nonostante non abbia giocato di settimana in settimana a Roma, Hummels non ha rilasciato interviste scontente, non ha dato segni di rabbia, anzi ha scherzato sui social media sulla sua mancanza di presenze e ha continuato ad allenarsi in una società che al momento è così preoccupata di se stessa che il destino individuale di un giocatore conta poco“.

Hummels ora rischia di ritrovarsi Terzic con cui ha litigato come allenatore

E ora che il futuro dell’allenatore è in discussione, è spuntato tra i nomi per sostituirlo Terzic, con cui Hummels ha discusso.

“A Roma si fanno anche altri nomi, tra cui quello di Roberto Mancini, che ha appena lasciato l’Arabia Saudita, e di Edin Terzic, come nel caso del licenziamento di De Rossi.

L’ingaggio dell’allenatore, con il quale Hummels ha litigato pochi mesi fa al Borussia Dortmund, sarebbe la prosecuzione della sua storia romana, iniziata come una commedia, diventata via via più tragica e che si sta lentamente spostando verso il genere drammatico“.

ilnapolista © riproduzione riservata