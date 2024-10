Ferrara: «Troppa lentezza nel far girar palla nel primo tempo, Conte l’ha cambiata con le sostituzioni»

A Dazn: «È stata una partita molto complicata con un primo tempo non all’altezza dovuto anche alla bravura del Lecce per come era disposto in campo»

Il Napoli di Conte vince ancora in casa, questa volta contro il Lecce di Conte. Nel post partita di Napoli-Lecce si commenta la gara in campo insieme a Ciro Ferrara

L’opinione di Ferrara

«È stata una partita molto complicata con un primo tempo non all’altezza dovuto anche, e voglio sottolinearlo, alla bravura del Lecce per come era disposto in campo e riusciva a ripartire creando incertezze nella difesa del Napoli. Poi Conte l’ha cambiata con le sostituzione che è stato in grado di fare».

Napoli è ancora primo in classifica con +5 in attesa del big match tra Inter e Juventus.

«Una partita che poteva rappresentare dei pericoli se non era stata giocata nella mainerà giusta. Io non redo che ci sia stata poca incisività nel primo tempo, ma sicuramente un pio di lentezza nel far girare palla e questo ha portato incertezza nel risultato. Poi il Napoli ha creato tantissime occasioni e ha tirato tantissime volte in porta, però qualche pericolo c’è stato»

ilnapolista © riproduzione riservata