Djokovic: «Voglio continuare a giocare. Devo vedere che cosa mi permetterà il mio corpo»

Novak Djokovic ha battuto Flavio Cobolli e ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale dell’Atp di Shanghai, dove troverà Roman Safiullin.

Djokovic, che non giocava dagli US Open, per lavorare alla riabilitazione completa del ginocchio dopo l’infortunio, ha parlato in conferenza stampa . «Ho giocato ad un ottimo livello fin dall’inizio. Avevo un piano chiaro da realizzare e sapevo come eseguirlo. Era la prima volta che giocavo contro Cobolli, ma l’ho visto giocare ieri sera. Penso che quella lunga partita contro Wawrinka lo abbia influenzato un po’ fisicamente oggi, non era così acuto o reattivo. Ma sì, penso di essere stato solido da fondo campo, cercando sempre di dettare il gioco. Sono stati due set fantastici e attendo con ansia la partita di domani contro Safiullin, che sta giocando molto bene su una superficie veloce. Ho giocato contro di lui due volte, conosco le sue qualità e cosa può fare in campo. Ama giocare veloce, quindi devo stare molto attento».

Riguardo il ginocchio dopo l’infortunio:

«Mi sento bene. Penso che il vantaggio di non giocare così tanti tornei sia che sei più fresco. Quindi non mi importa giocare partite lunghe ogni giorno o cosa ciò comporta. Mi sto riprendendo molto bene, anche un paio di giorni senza partite aiutano il fisico. Forse non è l’ideale, non vuoi fare pause molto lunghe quando partecipi a un torneo. Anche se sono contento di come mi sono ripreso da quella prima vittoria ravvicinata che ho avuto. Non vedo l’ora che arrivi la partita di domani, sto facendo bene con il mio gioco e con me stesso».

Djokovic sul futuro

Il tennista ha concluso parlando del proprio futuro: «Voglio sempre fare molto bene in Cina e penso che i miei risultati passati siano una testimonianza di come mi sento qui. Ho sempre avuto un enorme successo, sia a Pechino che a Shanghai. È sicuramente per l’amore, il rispetto e il sostegno che ricevo sempre dal popolo cinese. Il mio legame è molto profondo e cinque anni senza venire in Cina sono stati un periodo lungo, quindi farò del mio meglio per tornare l’anno prossimo. Non so cosa porterà il prossimo anno in termini di calendario e cose del genere. So che voglio continuare a giocare. Devo vedere che cosa mi permetterà il mio corpo e tutto il resto, ma ho ancora dei piani per andare avanti, come questi anni, dando priorità ai grandi eventi. Ma mi piacerebbe comunque continuare a fare il mio viaggio annuale in Cina, almeno per un torneo, a causa dell’incredibile energia e dell’amore che provo qui».

