Desailly: «Non ho fatto l’allenatore perché non volevo essere ossessionato»

Al Guardian: «Non ero pronto ad affrontare la frustrazione. Oggi il calcio è più tecnico, non più fisico. Io non avrei potuto giocare a centrocampo»

Per molti versi, scrive il Guardian, “Desailly è sempre stato una figura istintivamente controintuitiva. Ha lasciato la Serie A quando era il miglior campionato del mondo e si è trasferito al Chelsea , che non era nemmeno il miglior club di Londra. Si è trasferito in Qatar a metà degli anni 2000, molto prima che diventasse una potenza calcistica mondiale”. E poi “la sua competenza tattica e tecnica lo avrebbe reso un allenatore brillante. Invece è perfettamente contento di fare qualsiasi cosa lo muova: un po’ di affari, un po’ di beneficenza, un po’ di opinione”.

Lo ha intervistato Jonathan Liew, ed è un’intervista intelligente per domande e risposte. Desailly è quello che, da difensore centrale, nella finale di Coppa dei Campioni del 1994 tra Milan e Barcellona giocò a centrocampo: “una prestazione assolutamente dominante in cui segnò il quarto gol del Milan e fece il bullo con un fantasista del Barcellona di nome Pep Guardiola”.

L’evoluzione del pallone, dice Desailly, oggi non lo avrebbe consentito. “Dal ’94 al ’96 o ’97, ero il miglior centrocampista difensivo sul mercato. Ero nel momento in cui il calcio non era così tecnico, in cui potevi usare la tua fisicità. Poi nel 1997, ho capito che il calcio stava davvero cambiando. Giocatori più tecnici stavano entrando nel sistema. C’era Patrick Vieira, che è arrivato al Milan. C’era Edgar Davids.



Era l’inizio di questi giocatori che sapevano usare la palla: tic, tic, tic , un tocco. E quando mettevi pressione su di loro, avevano la capacità di girarsi e giocare la palla. La mia forza era di arrivare veloce, forte su di te, e ai vecchi tempi sapevi che potevi prendere la palla. Ora hai giocatori come Kroos o Modric, Seedorf o Pirlo dopo di me, che potrebbero giocare negli spazi e uccidere subito la tua pressione”.

“La forma fisica è cambiata molto. E a parte la forma fisica, l’uso tecnico, il modo in cui tutti hanno abilità con la palla. Noi la fermavamo con il lato del piede. Ora mettono i piedi sopra e la muovono nell’orientamento che vogliono. Una volta ne ho parlato con Frank Lampard. Ho chiesto: è davvero più veloce di quando giocavo io? E lui ha risposto: no, non è più veloce. È solo che i giocatori hanno molta più abilità e comprensione delle tattiche. Quindi avrei potuto giocare oggi come difensore? Sì. Come centrocampista? No”.

Perché Desailly non è mai diventato allenatore?

“Ho preso i miei patentini. L’unica ragione per cui non ci ho provato è lo stile di vita. Non volevo essere ossessionato da una sola cosa nella mia vita. Perché quando sei un allenatore, è il 100% della tua anima. Devi uccidere la conoscenza che hai costruito in 20 anni da calciatore, ricreare una filosofia diversa ed essere in grado di metterla in atto. Non ero pronto ad affrontare la frustrazione“.

E disinnesca il mito del bravo giocatore bravo manager.

“Quanti di noi hanno un background universitario o sono disposti a stare seduti in un ufficio? Senza l’odore dell’erba, senza accesso ai giocatori, allo spogliatoio, al sudore? Pochi di noi hanno il desiderio di scendere in campo. Inoltre, avevamo Platini. E hai visto cosa gli è successo”.

Anche dal punto di vista politico, dice, oggi è molto diverso. Una generazione fa lui e i suoi compagni di squadra combattevano per il diritto di essere visti come francesi. “Ora”, dice, “stiamo entrando in una nuova era. Questa è la terza generazione. Sono nati in Francia. Sebbene ci sia razzismo, i politici ora stanno attenti a quello che dicono”.

