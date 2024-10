Conte: «Ragioniamo di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita»

In conferenza:«Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli»

Conte, in conferenza stampa, ha parlato del ciclo di partita che aspetta il Napoli, a partire dall’Empoli.

«Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita. Per noi ogni partita sarà difficile. Quando finirà la sosta eventualmente tireremo le somme».

La conferenza di Conte

Conte presenta in conferenza stampa Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata di Serie A. La partita si giocherà al Castellani domenica alle 12.3o.

A che punto è il suo Napoli?

«Siamo con il cartello lavori in corso, non può essere altrimenti dopo solo tre mesi. Altrimenti si andrebbe a sottovalutare il lavoro e il percorso che bisogna fare quando c’è una fase di ricostruzione come qua. C’è sicuramente la soddisfazione del fatto che stiamo lavorando tanto e bene con un gruppo che ha voglia di lavorare, questa è la cosa più importante. Puoi iniziare un percorso, stabilire una via poi però devi seguirla. Da questo punto di vista ho un gruppo di ragazzi disponibile a seguire questo percorso che come ho detto non sarà rosa e fiori. Quando le cose vanno bene è più semplice per tutti, ma ci saranno dei momenti in questo percorso in cui bisognerà essere forti di testa e cuore».

