Conceiçao: «Mio figlio al Porto giocava poco con me, dovevo essere giusto con lui»

«Gi ho consigliato io di andare alla Juve. Sapevo che con le sue qualità avrebbe potuto fare molto bene in Italia»

L’ex allenatore del Porto Sergio Conceiçao ha parlato all’evento del Golden Boy 2024 dell’approdo del figlio Francisco alla Juventus.

Conceiçao: «Ho consigliato io a mio figlio di andare alla Juventus»

Sul rapporto allenatore-figlio ha spiegato:

«Io ho allenato al Porto entrambi i miei figli. Devo essere giusto con loro. Francisco non ha giocato 6 mesi con me al Porto. In quel momento aveva bisogno di capire il lavoro con la squadra. Quando tornavo a casa il mio figlio più piccolo, quello di 10 anni, mi chiedeva perché non avevo messo in campo il fratello».

Sulla scelta di accettare la Juventus:

«Lui mi aveva chiesto dove andare. Gli ho consigliato di andare in Italia perché sarebbe andato in uno dei più grandi club al mondo, la Juventus. Sapevo poi che con le sue qualità in questo campionato avrebbe potuto fare molto bene. Deve prendere il controllo di sé e sapere su cosa deve migliorare per arrivare in alto. Ci sono tutti i presupposti, con dei compagni molto forti e un allenatore che ha fatto molto bene a Bologna».

Conclude dichiarando:

«Francisco diventerà più forte di me? Non è facile, gli auguro i migliori successi. Più forte io o lui alla sua età? Francisco è più affascinante».

Il giocatore della Juventus era stato espulso contro il Cagliari

In conferenza Thiago Motta ha detto:

«Se Conceiçao ha simulato, è giusto che sia stato ammonito. Io non l’ho guardato. Mi fido dell’arbitro. Ne parliamo tante volte, è giusto. Le simulazioni fanno male al gioco. Però questo è un precedente, vale sempre, non solo oggi. Sulla simulazione non c’è interpretazione, o c’è o non c’è».

