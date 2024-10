Bologna-Milan si giocherà a Empoli a porte chiuse. Il Bologna si oppone

Si oppone anche il sindaco di Bologna Lepore: non vuole che la partita si giochi a porte chiuse.

Bologna-Milan, si giocherà a porte chiuse a Empoli. La decisione è stata comunicata nell’assemblea di Lega. Il sindaco di Bologna Lepore si oppone: non vuole che la partita si giochi a porte chiuse. E non lo vuole neanche il Bologna, che si è opposto.

Questa mattina la Gazzetta ha scritto dell’insistenza della Lega affinché la partita si giochi e non venga rinviata.

La Gazzetta aveva riportato:

Bologna-Milan, a meno di sorprese che ora sarebbero clamorose, si giocherà. La Lega prosegue decisa con la sua volontà di far giocare la partita, a rischio rinvio dopo la nota ufficiale di ieri del Comune di Bologna: “La partita non si giocherà a causa del maltempo”. La Lega ha già trovato l’accordo con sindaco, questore e prefetto di Como per giocare eventualmente la partita al Sinigaglia. Ecco delineato quindi il piano B: non Verona o altri stadi, ma Como. Prima però si aspettano le novità da Bologna.

In queste ore è in corso il dialogo tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti e da loro arriverà una prima decisione. Ci sono tre possibilità. Possono decidere che Bologna non può ospitare la partita… e allora scatterebbe il piano B, con la partita “trasferita” a Como. Possono dare il via libera per il match a porte chiuse, e in quel caso Bologna-Milan si giocherebbe al Dall’Ara senza spettatori. Oppure, con marcia indietro ora improbabile, il sindaco potrebbe accettare di giocare al Dall’Ara a porte aperte: un’ipotesi che sembra al momento decisamente da escludere. Nota a margine: se si giocasse a Como, la partita sarebbe senza spettatori. Troppo ristretti i tempi per la messa in vendita dei biglietti.

ilnapolista © riproduzione riservata