“Non parliamo di risolvere una partita a sasso, carta, forbici. I rigori sono lo stress test definitivo per la capacità di un giocatore di agire sotto pressione”

Basta definire i rigori “una lotteria”: ormai sono una scienza, va cambiata la narrazione (The Athletic)

Il fatto che il Manchester City non abbia (ancora) battuto il record di vittorie di fila in Europa del Manchester United perché per l’Ifab (l’ente regolatore del calcio mondiale) la vittoria ai rigori non è una vera vittoria, per le statistiche, non è andato giù a The Athletic. Basta con questa storia: va riscritta la narrazione della “lotteria dei rigori”.

“La regola 10.2 dice che i rigori sono semplicemente una delle tre procedure consentite per determinare la squadra vincitrice, insieme ai gol in trasferta e ai tempi supplementari. Ciò significa che una squadra che viene battuta ai rigori dopo aver pareggiato al fischio finale può ancora affermare di non aver perso. È uno strano stato di cose. Mentre le vittorie per gol in trasferta sono una zona grigia secondo i libri dei record, nessuno contesta che la squadra che esce trionfante alla fine dei tempi supplementari abbia vinto la partita. Quindi perché non applicare lo stesso processo di pensiero ai rigori?”.

“Abbiamo fatto molta strada da quando le partite in pareggio venivano risolti con lanci di monete del tutto arbitrari. I rigori, introdotti nei primi anni ’70, sono ben lontani da quel tipo di lotteria, il cliché che li ha accompagnati per così tanto tempo”.

I rigori “sono prove supreme di nervi e abilità e le squadre migliori li allenano con la stessa assiduità con cui allenano la tattica e le routine dei calci piazzati”.

I rigori, c’è più della fortuna

“C’è di più della fortuna”, ha detto l’ex portiere della Croazia Joey Didulica a Omnisport nel 2018. “Il gioco mentale, devi essere sicuro di te. Molto dipende anche dalla ricerca. Devi sapere chi sta calciando il rigore, il modo in cui ha affrontato i rigori in precedenza, dove rallenta, se rallenterà, quale angolo. Penso che al livello più alto, un buon portiere possa sicuramente avere più possibilità del 50-50 in una serie di tiri di rigore. Il tuo miglior portiere normalmente può farti vincere la partita”.

“Ora – continua The Athletic – ci sono risme di analisi che aiutano a studiare la metodologia dei tiri di rigore. Nel 2022, il Barca Innovation Hub ha raccolto dati su come aumentare le possibilità di successo, suggerendo che tirare il primo rigore, festeggiare con entusiasmo i tiri riusciti, ritardare le rincorse dopo il fischio dell’arbitro e mettere i migliori tiratori di una squadra al primo e al quinto tiro ha aumentato le possibilità di vittoria. Niente di tutto ciò suggerisce che i rigori siano un gioco d’azzardo. Al contrario, sebbene possano richiedere abilità diverse rispetto all’azione fluida durante una partita, i rigori fungono comunque da stress test definitivo per la capacità di un giocatore di pensare in modo chiaro ed eseguire la propria abilità sotto la pressione più intensa. Non stiamo parlando di risolvere una partita con sasso, carta, forbici, qui”.

“In generale, la squadra migliore vince perché è anche più brava a tirare i rigori”.

