Tennis, tornei più lunghi e obbligatori. Con la smania di business stanno spremendo la gallina dalle uova d’oro (El Paìs)

Nel calcio i giocatori minacciano di scioperare, ma il calendario fitto di impegni sta facendo preoccupare anche i tennisti.

Atp e Wta stanno “spremendo la gallina dalle uova d’oro“, vogliono espandere il tennis, guadagnare soldi a discapito dei giocatori.

“Con la minaccia di sciopero espressa nei giorni scorsi da alcuni calciatori, che sostengono che lo spettacolo ne stia risentendo perché gli infortuni stanno martoriando i giocatori e che, se necessario, sarebbero disposti a fermarsi, Carlos Alcaraz ha riflettuto anche sulla durezza del calendario tennistico.

Il ventunenne di Murcia ha fatto riferimento, durante la sua partecipazione lo scorso fine settimana alla Laver Cup, all’obbligatorietà di giocare determinati tornei e ha espresso il suo disaccordo, comprendendo che la saturazione degli impegni riduce la qualità del suo tennis e danneggia la motivazione dei professionisti. Ha quindi insistito su un vecchio problema che mette seriamente a rischio la possibilità di sviluppare una lunga carriera e che molti giocatori hanno denunciato.

Alcaraz, che è entrato nell’élite nel 2021 dice che il calendario serrato gli impedisce di «trovare quel ritmo o quella sensazione» in campo, e che trova molto difficile conciliare la sua vita personale e professionale. «Ogni giocatore ha le sue sensazioni. Alcuni vorrebbero giocare di più, addirittura; molti pensano che questo sia un buon calendario, e altri dicono che è troppo fitto. Io sono uno di questi ultimi, quelli che pensano che ci siano troppi tornei obbligatori e che probabilmente ce ne saranno ancora di più nei prossimi anni. Quindi, in un certo senso, ci uccideranno…».

Anche Swiatek, la tennista numero 1 al mondo, si è lamentata del calendario:

“La numero uno del mondo Iga Swiatek ha più volte affermato che il prezzo di giocare così spesso è troppo grande e che il suo spirito ne ha inevitabilmente risentito. «Non abbiamo tempo per pensare o per migliorare. Passiamo da un torneo all’altro… La stagione è troppo lunga e questo deve cambiare», ha dichiarato ad agosto.

La polacca, come Alcaraz, sottolinea le regole che impongono di giocare un certo numero di tornei obbligatori – i tornei obbligatori, che sono aumentati negli ultimi anni – e anche l’aumento della durata: in diversi casi, da una a due settimane; in altre parole, la stessa di un Grande Slam. Tutto questo, sottolinea lo spagnolo, comincia a pesare su di lui. «Ci sono molte altre cose nella vita oltre al tennis. È tutto troppo», dice il giovane di El Palmar, che in questa stagione ha giocato 52 partite ufficiali, comprese le ultime quattro disputate questo fine settimana a Berlino. Le ha distribuite in 12 tornei, a cui si aggiungono sia la prima esperienza olimpica sia i recenti impegni di Coppa Davis, che chiuderanno l’anno il 24 novembre. Per allora, potrebbe essere sceso in campo addirittura 76 volte.

Nel 2021, la nuova punta di diamante del tennis spagnolo ha disputato 49 partite; l’anno successivo la cifra è salita a 66; nel 2023 è salita a 77, nonostante l’interferenza degli infortuni; e chiuderà quello in corso con un record simile, a cui va aggiunto un significativo extra. Prima di recarsi in Australia ha partecipato a un’esibizione con Novak Djokovic in Arabia Saudita e a marzo ha sfidato Rafael Nadal a Las Vegas, e presto sfilerà di nuovo a Riyadh – in un conclave milionario in cui incontrerà di nuovo Nadal e Djokovic, tra le altre star – e anche nel territorio nordamericano; lì, affronterà Ben Shelton a New York (4 dicembre) e Frances Tiafoe a Charlotte (6). Ciò significa più chilometri, più ore di volo e, quindi, più fatica.

Nella sua smania di espansione e di generare business, il tennis continua a stringere il cappio e a spremere la gallina dalle uova d’oro. Si mantiene la mole di tornei – 68 quest’anno nell’Atp e 58 nel Wta – e si aumenta il numero di eventi obbligatori che i migliori devono disputare – otto dei nove Masters 1000 e almeno quattro Atp 500, in un caso, e i dieci Wta 1000 e sei Wta 500, nell’altro. Il calendario non offre quasi più tregua.

«Ho chiuso da stanca, con molta stanchezza mentale e anche fisica, perché ho anche molti problemi fisici. La disciplina che bisogna avere per rimanere in questo sport è quasi insostenibile», ha dichiarato Garbiñe Muguruza a questo giornale in aprile, quando la spagnola ha annunciato il suo ritiro all’età di 30 anni.

Gli appuntamenti si allungano e la congestione cresce con esibizioni da milioni di dollari.

