Spalletti: «Ho fatto una brutta figura agli Europei, ma ho avviato un’operazione di riscatto»

Il ct all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna: «I miei calciatori debbono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale».

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti è stato ospite in un convegno presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna sulla neurologia pediatrica.

Spalletti: «Agli Europei una brutta figura, ma ho avviato un’operazione di riscatto»

L’allenatore ha fatto visita ai malati e ai volontari sanitari, spiegando in merito alla salute dei suoi giocatori:

«I miei calciatori debbono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale. Io sono colui che ha fatto brutta figura agli Europei, ma ha avviato un’operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio».

Scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport:

Con Israele non abbiamo fatto un passo avanti, ma nemmeno uno indietro, rispetto alla prova con la Francia, e questa è già una buona notizia. Era diverso il copione: contro i vicecampioni del mondo avevamo il dovere di non scoprirci troppo e sfruttare i loro vuoti, e ci siamo sorprendentemente riusciti; Israele – posizione numero 78 del ranking Fifa – imponeva invece qualcosa di più in fase di costruzione e da questo punto di vista siamo un po’ mancati: il palleggio degli israeliani è risultato superiore al nostro.

Lo Spalletti post-euroflop mi sta convincendo: il calcio lo conosce dalla a alla zeta e non ha bisogno di aggiornamenti. Questi ha e questi guida. Rispettando i codici del commissario tecnico, che non hanno nulla da spartire con quelli dell’allenatore da campo, sta dando ragione anche a Gravina che nella fase più complicata della sua gestione non ha dato ascolto alle voci e alle pressioni di fuori.

