Piove sul bagnato in casa Inter: Barella fuori almeno 20 giorni, salta Udinese e Torino

Distrazione al retto femorale della coscia destra. Sky Sport: ” Il rientro è previsto al momento dopo la sosta”. Forse rientra con la Roma

In casa Inter piove sul bagnato: Barella s’è infortunato. Ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra.

Lo riporta l’Inter con un comunicato sul proprio sito:

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Barella rientrerà per la partita contro la Roma

Il rientro, secondo Sky Sport, è previsto per dopo la sosta.

Scrive Sky Sport:

“Il centrocampista dell’Inter salterà quindi sicuramente la trasferta a Udine di sabato, la partita di Champions contro la Stella Rossa e la sfida al Torino. Il rientro è previsto al momento dopo la sosta per le nazionali di ottobre, quando i nerazzurri affronteranno la Roma“.

Lautaro è fuori condizione, lo si è visto chiaramente nel derby tra Inter e Milan. Quest’estate non ha svolto la preparazione fisica di inizio stagione per essere subito a disposizione di Inzaghi, scelta che non ha pagato.

Scrive Libero:

«Bobo, sto facendo fatica». Lo sfogo, onesto quanto doloroso è di Lautaro Martinez, che raccogliendo una assist di Christian Vieri ha fotografato il suo particolare momento dopo l’amara sconfitta nel derby. Da bomber a bomber il messaggio arriva fluido, privo di interferenze e con la giusta empatia: «Non ossessionarti per i gol che adesso non arrivano, sei troppo forte, ne farai 200».

Questo il pensiero che ha voluto rivolgergli Vieri, appaiato proprio con Lautaro a quota 123 reti nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi. E invece il Toro è uno che non ci dorme di notte, un professionista che si è sempre messo a disposizione e che probabilmente adesso sta pagando la troppa generosità”.

