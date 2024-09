Nemmeno De Rossi immaginava l’esonero, stava già preparando la gara contro l’Udinese (Schira)

Stava preparando la gara di domenica insieme al suo staff quando, intorno alle 8.30, ha ricevuto la comunicazione dell’esonero.

Un fulmine a ciel sereno per tutti. Giornalisti, tifosi, addetti ai lavori. Nessuno immaginava l’esonero di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Invece è successo. Ora è partito il toto nomi ed escono le prime indiscrezioni sui motivi e le modalità dell’esonero. Schira scrive che nemmeno De Rossi si aspettava l’esonero.

De Rossi stava già preparando la gara contro l’Udinese

Scrive Nicolò Schira su X:

“Niente allenamento stamattina per l’AS Roma: cancellata la seduta che slitta così al pomeriggio. A Trigoria c’era pure Daniele De Rossi che col suo staff stava già preparando la gara contro l’Udinese di domenica, quando intorno alle 8.30 ha ricevuto la comunicazione dell’esonero“.

Niente allenamento stamattina per l’#ASRoma: cancellata la seduta che slitta così al pomeriggio. A Trigoria c’era pure Daniele #DeRossi che col suo staff stava già preparando la gara contro l’#Udinese di domenica, quando intorno alle 8.30 ha ricevuto la comunicazione dell’esonero — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 18, 2024

Gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport:

«È appena andato via. Notizia improvvisa. Si è fermato a fare qualche selfie. Rappresentano un momento storico, l’esonero di un figlio di Roma, mentre lascia Trigoria. Una mera questioni di numeri. La Roma ha investito tanto è ha l'”obbligo” di andare in Champions. Rumors ci dicono di una serie di valutazioni. Allegri, Pioli dobbiamo toglierlo. In pole c’è Terzic, ex Dortmund».

Sarri verso la Roma, il tradimento come Zeman? Pioli nella notte ha detto no ai Friedkin

Un Comandante nella capitale. All’orizzonte giallorosso si staglia nitida la figura di Maurizio Sarri. L’uomo che una nutrita fetta di laziali ancora si piangono con i lacrimoni (mistero insondabile), è pronto a dire di sì ai Friedkin e a succedere a Daniele De Rossi sulla panchina della Magica.

Sarri non era il primo nome dei Friedkin sul taccuino. Il primo era Pioli che però nella notte ha detto no: è in partenza per l’Arabia Saudita. Altri soldi. Allegri con ogni probabilità sta aspettando che il Milan di Fonseca faccia il suo corso. E quindi, volendo evitare Paulo Sousa e altri nomi così come il ritorno di Garcia, ecco che per la Roma non c’è altra scelta che votarsi al sarrismo 5.0.

Il Comandante sarà la nuova stella cometa del pianeta Roma. Nelle prossime ore si attende la notizia. Al momento non c’è nulla di ufficiale. I Friedkin sono al lavoro.

ilnapolista © riproduzione riservata