Napoli-Palermo, Conte rivoluziona la squadra: largo a chi ha giocato meno (Corsport)

Rafa Marin e Juan Jesu centrali, con Mazzocchi e Spinazzola. Spazio a Gilmour forse con Folorunsho. Davanti Raspadori e Simeone

Fermo restando l’assenza obbligata dell’infortunato Meret, un portiere che comunque avrebbe riposato lanciando la prima in casa da titolare di Caprile, l’ipotesi plausibile è che giovedì nella linea difensiva cominceranno Mazzocchi a destra, l’esordiente assoluto Rafa Marin (0 minuti finora) e Juan Jesus al centro, e Spinazzola a sinistra; Gilmour a fare coppia con Lobotka (o Folorunsho) in mezzo, con Neres e Ngonge sugli esterni, e Raspadori a sostegno di Simeone. Se così fosse, dicevamo, sarà un Napoli rivoluzionato nei dieci/undicesimi della formazione schierata dal primo minuto a Torino con la Juventus. Fino alla partita contro il Palermo ci sono ancora un paio di giorni di lavoro e di riflessioni, ma considerando che domenica gli azzurri giocheranno ancora in campionato contro il Monza, e sempre al Maradona, è plausibile pensare che Conte adotti un turnover radicale.

Napoli-Palermo di Coppa Italia (giovedì ore 21): 42.300 biglietti venduti

Il Maradona sarà pieno anche giovedì sera per una gara di sedicesimi di finale di Coppa Italia. I prezzi erano bassissimi, come da tempo capita spesso al Napoli che è il club di prima fascia che pratica nettamente i prezzi più economici per i propri tifosi.

Questi i prezzi della vendita libera, ossia i prezzi più alti:

Curve inferiori: 10 euro

Curve superiori: 14 euro

Distinti inferiori: 20 euro

Distinti superiori: 25 euro

Distinti superiori Premium: 30 euro

Tribuna Nisida: 35 euro

Tribuna Posillipo: 40 euro

Tribuna Posillipo Premium: 50 euro

Ancora più basse le tariffe per gli abbonati e i titolari della fidelity card.

C’è la Coppa Italia giovedì sera: Napoli-Palermo. E Conte prepara novità di formazione.

Giovedì arriva il Palermo al Maradona, alle 21 ci sono i sedicesimi, partita secca, dentro o fuori.

Sarà ancora difesa a quattro, probabilmente 4-2-3-1 considerando gli uomini e le caratteristiche.

Senza Meret, infortunato, sarà Caprile a debuttare dal primo minuto in porta. E come lui anche Gilmour, attesissimo regista scozzese, e Folorunsho, altro esordiente dall’inizio. E ancora: Neres e Ngonge ambiscono a una prima volta dall’inizio; mentre Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone puntano al rientro; e soprattutto il debutto di Rafa Marin, 22 anni, difensore centrale spagnolo che il Napoli ha acquistato in estate dal Real Madrid e che finora non ha mai giocato né contro il Modena in Coppa né in campionato. Zero minuti in cinque partite: Rafa insegue la prima assoluta.

