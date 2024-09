Rafa Marin, Gilmour e gli altri: Conte li farà giocare giovedì contro il Palermo in Coppa Italia (Corsport)

Coppa Italia, il difensore spagnolo fin qui non ha mai giocato. Pronti anche Neres, Ngonge, Folorunsho, Mazzocchi, Juan Jesus

C’è la Coppa Italia giovedì sera. E Conte prepara novità di formazione.

Scrive il Corriere dello Sport:

Giovedì arriva il Palermo al Maradona, alle 21 ci sono i sedicesimi, partita secca, dentro o fuori.

Sarà ancora difesa a quattro, probabilmente 4-2-3-1 considerando gli uomini e le caratteristiche.

Senza Meret, infortunato, sarà Caprile a debuttare dal primo minuto in porta. E come lui anche Gilmour, attesissimo regista scozzese, e Folorunsho, altro esordiente dall’inizio. E ancora: Neres e Ngonge ambiscono a una prima volta dall’inizio; mentre Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone puntano al rientro; e soprattutto il debutto di Rafa Marin, 22 anni, difensore centrale spagnolo che il Napoli ha acquistato in estate dal Real Madrid e che finora non ha mai giocato né contro il Modena in Coppa né in campionato. Zero minuti in cinque partite: Rafa insegue la prima assoluta.

Rafa Marin di nuovo in tribuna con la Spagna Under 21. Inizio di stagione complicato (Gazzetta)

Rafa Marin è ancora un mistero per i tifosi del Napoli. Non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A e con la Spagna Under 21 è rimasto in tribuna per tutte e due le partite di qualificazione agli Europei.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Inizio di stagione complicato per Rafa Marin: il difensore prelevato in estate dal Real Madrid per 12 milioni, non ha ancora debuttato in Serie A e ieri ha collezionato la seconda tribuna consecutiva con la Spagna Under 21. Oggi tornerà in Italia e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Conte: Marin sta cercando di assimilare i nuovi concetti difensivi dopo aver accusato le fatiche in preparazione”.

(18 agosto)

Quando si perde 3-0 col Verona, c’è poco da stare a parlare di sostituzioni o di tattica. Però una domanda noi ce l’abbiamo. Ed è: Rafa Marin è il nuovo Natan?

Antonio Conte questa sera si è ritrovato senza Buongiorno vittima di una distorsione alla caviglia. E chi ti ha schierato come difensore al posto dell’ex torinista? Juan Jesus. Che quindi nelle gerarchie del tecnico è avanti a Rafa Marin che pure abbiamo comprato dal Real Madrid. Ora noi vogliamo bene a Juan Jesus, però dal punto di vista calcistico cominciare il campionato con lui non è proprio il massimo dal punto di vista dell’entusiasmo. Non vorremmo stare qui a ricordare il suo ritardo nel chiudere sul primo gol Verona. Tanto altri ne avremmo preso. Però ci inquieta che Conte abbia preferito lui a Rafa Marin. Dobbiamo dedurne che non si fida proprio dello spagnolo. E questo ci riposta con la memoria a Natan. C’è una maledizione nel mercato dei difensori del Napoli?

