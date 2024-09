Lukaku l’anno scorso doveva finire alla Juve, Allegri lo voleva al posto di Vlahovic

Allegri disse: con Lukaku possiamo vincere lo scudetto. Poi non se ne fece niente e restò Dusan al centro dell’attacco bianconero

È una storia conosciutissima. Ma domani c’è Juve-Napoli ed è giusto ricordarlo. Lo fa anche La Stampa che però dimentica un passaggio fondamentale: era Allegri a volere Lukaku. Il livornese pare che avesse detto: con Lukaku possiamo vincere lo scudetto. Poi si sa com’è andata. È rimasto Dusan, che è fortissimo ma che non fa impazzire gli allenatori: né Allegri e nemmeno Thiago Motta.

Il belga, infelice di restare al Chelsea, sarebbe dovuto passare ai bianconeri con uno scambio proprio col serbo. La trattativa però non si concretizzò, e per Big Rom si aprì la possibilità di un prestito annuale alla Roma.

Il quotidiano La Stampa, che dimentica il ruolo di Allegri, scrive:

Dentro al campo l’intreccio più atteso è quello che nella passata stagione aveva già catalizzato gli incontri tra Juve e Roma: domani sarà anche Vlahovic contro Lukaku. I bianconeri puntano tutto su Dusan, dopo la controversa estate del 2023 questa volta il centravanti serbo è stato subito messo al centro dell’attacco e del progetto targato Thiago Motta.

Mentre Lukaku si è accorto ben presto di non avere futuro a Roma, per poi diventare l’obiettivo numero uno del Napoli di Conte. Già uomo della provvidenza, consapevole di essere forse davanti all’ultima chiamata per restare aggrappato ai top player europei.

Così, riavvolgendo il nastro all’estate 2023, ci si accorge che il segno è rimasto. Alla fine della fiera, la scorsa stagione ha visto consolidarsi il rapporto tra la Juve e Vlahovic, mentre il Chelsea ancora oggi si ritrova senza un vero centravanti.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

La notizia fa rumore anche perché arriva proprio a ridosso del big match dello Stadium. I tifosi azzurri, quelli residenti a Napoli e provincia, non dovrebbero esserci domani pomeriggio (inizio alle 18) nel settore Ospiti e non potranno assistere al big match contro la Juventus. È questa l’indicazione del Casms, alla luce degli incidenti accaduti domenica scorsa alla Domus Arena contro il Cagliari: il lancio di oggetti e fumogeni con sospensione di 7 minuti della gara, è costato caro alla società di De Laurentiis (30 mila euro di ammenda più la diffida) e colpirà pure i sostenitori della squadra di Conte che avevano comprato praticamente al buio ( la vendita si è svolta ad agosto ed è durata poche ore) il biglietto, al costo di 45 euro, per godersi dal vivo il confronto contro la Vecchia Signora.

