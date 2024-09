Le atlete keniane vittime dei mariti che rubano i loro patrimoni e a volte le ammazzano (Marca)

Non solo il caso di Rebecca Cheptegei bruciata dal fidanzato. I mariti controllano la loro vita sportiva e le loro finanze. «Molte hanno i conti intestati agli uomini»

Marca racconta gli abusi delle atlete in Kenya: «Subiscono abusi fisici e finanziari dai loro partner»

L’omicidio dell’atleta Rebecca Cheptegei, bruciata viva dal suo fidanzato è solo l’ultimo dei casi di femminicidio che hanno sconvolto il Kenya.

Marca analizza il problema:

“L’omicidio di Cheptegei, che aveva fatto il suo debutto olimpico nella maratona ai Giochi di Parigi all’età di 33 anni, ha scosso ancora una volta le fondamenta del dolore e della rabbia della società keniota in generale, e della comunità dell’atletica in particolare, colpita negli ultimi anni da una piaga che lascia statistiche terribili nel Paese africano. Secondo i dati governativi del 2022, quasi il 34% delle ragazze e delle donne keniote tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza fisica. E il matrimonio aumenta questo rischio, con una percentuale di donne sposate vittime di abusi che sale al 37%.

In una società che ha ancora molte sfumature patriarcali, la violenza maschile si infiltra in tutti gli strati della società, compreso lo sport. Negli ultimi anni, ha colpito in particolare l’atletica, la disciplina in cui molte delle persone che corrono fin da bambine per spostarsi tra i villaggi della Rift Valley vedono la speranza di una vita migliore.

Nell’ottobre 2021, Agnes Tirop, medaglia di bronzo mondiale nei 10.000 metri, è stata uccisa dal marito che l’ha pugnalata più volte al collo e all’addome. L’atleta, all’epoca una delle atlete keniote di maggior successo dopo il quarto posto nei cinquemila metri ai Giochi di Tokyo, era tornata a casa dopo aver corso i 10 chilometri a Ginevra, poche settimane dopo aver battuto il record mondiale sulla distanza a Herzogenaurach (Germania).

«Avevamo parlato con lei per quella gara ed era tranquilla», ricorda a Marca Monica Pont, ex atleta spagnola e rappresentante del gruppo Demadonna Athletics Promotion. «Si era separata dal marito o, almeno, era in procinto di farlo. Ma non aveva parlato di altri problemi con nessuno all’epoca, nemmeno con la sua compagna di stanza».

Nel corso delle indagini della polizia sul suo omicidio, è emerso che alcune proprietà di Tirop erano misteriosamente passate in mano ad altri mentre lei partecipava ai Giochi e il suo compagno, Ibrahim Rotich – che è fuori su cauzione in attesa del processo – si era disfatto di una parte del patrimonio. «Siamo convinti che sia stata uccisa per la sua ricchezza», ha dichiarato Jeremiah Sawe, portavoce della famiglia di Tirop”.

Marca continua:

“In una zona del Paese, la contea di Elgeyo Marakwet, dove il 57% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, l’atletica è diventata per molti giovani un modo per aiutare le proprie famiglie. E grazie alla particolarità di questa contea, un altopiano situato a più di 2.000 metri di altitudine con una popolazione abituata a correre fin da bambina e con caratteristiche morfologiche e genetiche tipiche del suo gruppo etnico, la densità di corridori di successo si è moltiplicata, soprattutto da quando il Kenya ha vinto nove medaglie ai Giochi del 1968, otto delle quali nell’atletica, e i suoi protagonisti sono stati accolti come eroi e intrattenuti con case e premi in denaro.

Violenza sulle atlete, i mariti controllano la vita sportiva e le loro finanze

«In Kenya ci sono molte atlete che sono comparativamente migliori degli uomini», ha dichiarato a Marca il rappresentante Juan Pedro Pineda. «Il numero di atlete che sostengono i loro partner è aumentato notevolmente e ci sono alcuni casi in cui i mariti, che non sempre sono esperti di atletica, decidono di farsi carico dei loro allenamenti, cosa che a volte è dannosa per i loro progressi».

Oltre all’estrema supervisione sportiva, è proprio il controllo delle finanze una delle ragioni alla base dei casi di violenza di genere che si sono verificati nell’atletica in Kenya. «Purtroppo è comune per le atlete subire abusi fisici e finanziari da parte dei loro partner», spiega a Marca Sarah Ochwada, avvocato keniota specializzato in diritto sportivo, che si occupa di casi di violenza domestica che coinvolgono le atlete. «La violenza contro le atlete esisteva da molto prima della morte di Agnes ed esiste tuttora».

Giorni dopo il crimine di Tirop, il corpo senza vita dell’atleta Edith Muthoni è stato trovato con una grave ferita alla testa e mesi dopo, nell’aprile 2022, è stata uccisa la 28enne maratoneta Damaris Muthee Mutua, di origine keniota.

In entrambi i casi, la polizia ha indicato i loro partner come presunti responsabili, come nel caso del rapimento a Nairobi di Lucy Njeri, che è riuscita a fuggire dai sequestratori del marito.

In effetti, il crimine di Agnes Tirop ha sensibilizzato molti sulla necessità di cambiare le linee guida per aiutare alcune atlete a rompere certi schemi patriarcali precostituiti. «Molte atlete avevano i loro conti intestati ai mariti, che erano presenti e avevano voce in capitolo nella negoziazione dei contratti di gara», spiega Monica Pont.

