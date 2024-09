La rinascita del Marsiglia col trio Benatia-De Zerbi-Longoria. Rmc Sport: “Con il Lione vittoria coi contro-co***oni”

Hanno vinto 3-2 giocando in dieci quasi tutto il match; ora sono primi in Ligue 1. L’Equipe: la rinascita con dodici acquisti, un tecnico esigente, tanti assistenti e uno psicologo per i calciatori.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha vinto 3-2 contro il Lione in dieci uomini, dopo l’espulsione del difensore Balerdi, avvenuta nei primi minuti di gioco.

Al momento il club è primo in classifica in Ligue 1, a pari punti con Psg e Monaco. Nonostante l’inferiorità numerica, scrive Rmc Sport, è riuscito a strappare un successo inaspettato contro il Lione; una vittoria conquistata al termine dei minuti di recupero, con i contro-co***oni.

La rinascita del Marsiglia con il trio Benatia-De Zerbi-Longoria

L’Equipe racconta la rinascita del club:

Dodici nuovi giocatori, nove partenti, un allenatore moderno ed esigente, una dozzina di assistenti più un consulente del tecnico (Rossi) e persino uno psicologo per il gruppo. La ricostruzione del Marsiglia ha portato a risultati immediati e un promettente inizio di stagione, che pone il club in cima alla classifica dopo cinque giornate. Tre i soggetti principali coinvolti:

Medhi Benatia, uomo d’azione, sempre raggiungibile, anche a tarda notte. Ha trascorso la sua estate difendendo il nuovo progetto marsigliese: una squadra costruita attorno a un allenatore importante per dare speranza ai tifosi dopo un deludente campionato.

Roberto De Zerbi, coinvolto nel progetto dandogli pieni poteri sui giocatori. Ha chiamato il portiere Rulli dopo la finale di Copa America; per Rabiot il tecnico italiano è un vincente e offre un bel gioco. Come Benatia, ha l’ambizione di vincere la Ligue 1 contro la diretta rivale e concorrente, ovvero il Psg.

In prima linea c’è il presidente, Pablo Longoria. Ha sempre avuto l’ultima parola sulle proposte del duo Benatia-Rossi, insistendo nel creare plusvalenze con i calciatori in uscita e concentrandosi nel bloccare coloro che sarebbero stati i giocatori chiave della stagione, come Hojbjerg o Greenwood.

In 90mila su Telegram per guardare illegalmente il match contro il Lione

Come riportato da Rmc Sport:

Diversi account Telegram hanno radunato 80.000 persone per vedere la partita, arrivando fino a 90.000 nei minuti di recupero finali. Anche su TikTok ci sono state diverse migliaia di persone collegate, anche se alcuni account sono riusciti a essere bloccati. E su X c’era un utente che trasmetteva il match in diretta. Questo massiccio uso della pirateria deriva dai prezzi troppo alti degli abbonamenti Dazn, ma di fronte alla protesta, la piattaforma aveva garantito un’offerta per i nuovi clienti.

ilnapolista © riproduzione riservata