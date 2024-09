Juve-Napoli, chiesto annullamento biglietti per tifosi azzurri. A rischio le trasferte di Empoli e Milano

Ciro Troise: la Juventus poi comunicherà le modalità di rimborso. Manca solo il provvedimento ufficiale del Prefetto di Torino Cafagna

Juve-Napoli, chiesto annullamento biglietti per tifosi azzurri. A rischio le trasferte di Empoli e Milan.

Lo scrive il giornalista Ciro Troise su X. A breve si attende la decisione del prefetto di Torino Cafagna.

Scrive Troise:

Il Casms ha chiesto al Prefetto di Torino l’annullamento dei biglietti del settore ospiti per i tifosi del Napoli residenti a Napoli e provincia, la Juventus poi comunicherà le modalità di rimborso. Manca soltanto il provvedimento ufficiale del Prefetto di Torino Donato Cafagna.…

Juve-Napoli, oggi sarà vietata la trasferta: decisivi gli incidenti di Cagliari (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

La notizia fa rumore anche perché arriva proprio a ridosso del big match dello Stadium. I tifosi azzurri, quelli residenti a Napoli e provincia, non dovrebbero esserci domani pomeriggio (inizio alle 18) nel settore Ospiti e non potranno assistere al big match contro la Juventus. È questa l’indicazione del Casms, alla luce degli incidenti accaduti domenica scorsa alla Domus Arena contro il Cagliari: il lancio di oggetti e fumogeni con sospensione di 7 minuti della gara, è costato caro alla società di De Laurentiis (30 mila euro di ammenda più la diffida) e colpirà pure i sostenitori della squadra di Conte che avevano comprato praticamente al buio ( la vendita si è svolta ad agosto ed è durata poche ore) il biglietto, al costo di 45 euro, per godersi dal vivo il confronto contro la Vecchia Signora.

Il Casms ha dato indicazione di bloccare la trasferta ai tifosi

La trasferta era tornata nuovamente aperta da qualche anno, ma ieri è giunto l’ennesimo dietrofront. Il primo segnale c’è stato mercoledì sera. Nella nota ufficiale dell’Osservatorio c’è il rinvio alle valutazioni del Cams per l’individuazione di adeguate misure di rigore. È il segnale consueto dell’inversione di tendenza.

Si attende ormai soltanto l’ufficializzazione del Prefetto di Torino, Donato Cafagna: il documento della Prefettura è fondamentale per avviare le procedure di rimborso per coloro i quali non potranno recarsi a Torino per la partita. Il costo del tagliando sarà, dunque, restituito, ma non ci sarà nulla da fare per treni, aerei e hotel prenotati da tempo.

