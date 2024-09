Juric: «De Rossi ha dato un bel metodo di lavoro. La squadra gli ha dato tutto, non ho percepito problemi»

In conferenza: «L’unica ragione dell’esonero sono i risultati come per tutti gli allenatori del mondo. L’obiettivo è entrare in Champions»

Ivan Juric ha parlato per la prima volta in conferenza da allenatore della Roma per presentare la sfida contro l’Udinese. Juric si è presentato in conferenza stampa con dei fogli dove appuntare, di volta in volta, i nomi dei giornalisti che facevano le domande per iniziare a conoscerli.

Si parte con l’analisi della rosa:

«La squadra ha dimostrato che può lottare con chiunque, in 8-9 mesi con Daniele abbiamo visto tanti concetti che mi piacciono, con aggressività e gioco da tre. Poi cerchiamo di amalgamare tutto in una partita».

Sull’Udinese.

«L’Udinese va forte, ha cambiato mentalità, i giocatori mi piacciono, sono una delle squadre più forti in Serie A. Sarà durissima affrontarli e hanno una struttura fisica impressionante».

Juric: «La squadra può adattarsi a quello che voglio»

«Ho visto lo scorso anno, con De Rossi, una Roma molto aggressiva e mi sembrava che i giocatori lo potessero fare. Bisogna riprendere questo discorso, è un discorso di posizione, conoscenze, anche a Torino c’erano giocatori magari non adatti ma poi intelligenti. La squadra può fare pressing alto e accettare certe situazioni».

È la sua grande occasione? «Lavoro già da 14 anni, ultimi 8 anni in A, la Roma è la squadra più grande che ho allenato. E’ una grande occasione, non pensi al contratto, pensi solo che puoi fare bene. L’obiettivo è quello di entrare in Champions e restarci, è il principale obiettivo della società». I complimenti a De Rossi. «La squadra è a un buon livello, Daniele ha dato un bel metodo di lavoro, poi vorrei introdurre della cose con il tempo». La squadra ha dato tutto a De Rossi. «La carriera ci insegna che se non fai i risultati rischi l’esonero. La squadra ha dato tutto a Daniele, io qui non ho percepito problemi, mi sembra che non ci siano stati problemi, l’unica ragione sono i risultati come per tutti gli allenatori del mondo»

Su Dybala. «Dybala è intelligente, sappiamo le sue qualità, fa un ottimo lavoro anche difensivo. Dybala fa tutte e due le fasi benissimo, lo vorrei far giocare a destra così rientra sul sinistro. Non vedo nessun problema, ha tantissima qualità». Dybala con Soulé? «Dybala non ha giocato per varie vicende, ma certo che può giocare insieme a Soulé. Senza problemi». La difesa a 3 e il ruolo di Hermoso. «La difesa è strutturata bene, Hermoso terzo a sinistra, ci ha giocato tanto, lui e Hummels non sono ancora al top ma hanno fatto buonissimi allenamenti. A volte si parla tanto di fisicità, ma bisogna essere intelligenti, saper anticipare il momento, il ruolo si può interpretare bene con intelligenza». Juric su Zalewski. «La cosa si sta risolvendo nel modo giusto, mi piace il giocatore, ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Per me può essere davvero importante per lo sviluppo di tutta la stagione”. Ad ora Zalewski non sarà convocato contro l’Udinese ma la situazione è in divenire».

