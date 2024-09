Il Torino perde in casa con la Lazio, la Juve resta sola in testa. Stasera tocca al Napoli

La Lazio vince 3-2 in casa del Torino. Adesso l’occasione per il Napoli di Conte si fa ghiotta

Il Torino perde contro la Lazio, 2-3 in casa. La Juventus resta sola in testa alla classifica. In attesa del Napoli che con una vittoria questa sera in casa contro il Monza potrebbe andare da solo al primo posto.

La Lazio parte forte sin dai primi minuti, pressa e viene premiata dal gol di Guendozi su assist di Tavares (il quarto in questo campionato). Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Dia sul velo di Zaccagni. Il Torino sembra volerla riaprire al 67′ con il gol di Adams, poi però è di nuovo la Lazio a prevalere e alla fine Noslin appena entrato dalla panchina chiude la partita firmando il gol dell’1-3. Nel recupero il Torino riesce anche a segnare un altro gol con Coco sugli sviluppi di una punizione, ma non basta.

Il Torino perde, stasera il Napoli che inizia a far paura può andare in testa

Libero fa il punto sulla Serie A e si concentra sulla corsa scudetto e sul Napoli.

Una corsa affollata che piace soprattutto al Napoli. Le stelle sembrano allinearsi davanti ad Antonio Conte che, diversamente dal solito, probabilmente negherà ancora a lungo di avere ambizioni da scudetto. Però lo sa in cuor suo che tante cose stanno magicamente girando a suo favore. Oltre al fatto che deve preparare una sola gara a settimana, c’è un calendario perfetto per chi deve ricostruirsi: dopo un inizio morbido con un solo scontro diretto in casa di una Juventus-cantiere, una seconda fase con Monza (stasera), Como, Empoli e Lecce, peraltro con tre di queste quattro giornate da disputare al Maradona, mentre le altre entrano nel vivo della Champions e, avendo il doppio impegno, faranno gli scongiuri quando manderanno i giocatori in Nazionale. Terminate queste quattro sfide, il Napoli affronterà le rivali dirette in sequenza (Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino, Lazio) magari quando saranno più stanche o magari con un margine in classifica.

